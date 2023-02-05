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Регулирование цен, опасные иллюзии предпринимателей и бизнес как искусство: новости бизнеса за 30 января - 5 февраля 2023 года

05.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Регулирование цен, опасные иллюзии предпринимателей и бизнес как искусство: новости бизнеса за 30 января - 5 февраля 2023 года
Фото предоставлено героем.

Продажа времени вместо еды, потребительское поведение белорусов и нюансы тендеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство опять скорректировало постановление № 713 о регулировании цен. Юрист объяснил, что в итоге смягчили для бизнеса, а что, наоборот, ужесточили.

Потребительское поведение белорусов изменилось — и это опасно для бизнеса. Подробности тут.

Полезное для бизнеса

У каждого владельца и руководителя есть правила и принципы, которые позволяют растить оборот, увеличивать прибыль и масштабировать бизнес. Но есть ограничивающие иллюзии, которые тянут на дно. Консультант по управлению Александр Высоцкий рассказал «Про бизнес», как их распознать и преодолеть.

Директор аудиторской компании «БелАудитальянс» Елена Жугер рассказала, как подготовиться к налоговой проверке.

Тендер часто превращается в поиск агентства, которое демпингует сильнее. Но когда договор подписан, возникают непредвиденные проблемы. В итоге бизнес теряет деньги, не решив свои задачи, а агентства пытаются «выжить» за счет дополнительных услуг, «забытых» в контракте. Обсуждили с учатниками рынка, как этого избежать.

Главный бухгалтер — один из ключевых сотрудников компании. Поэтому его уход из компании — это всегда непростой процесс. Советуем, что делать руководителю, если главбух решил уволиться.

Истории бизнеса

Современный российский художник Георгий Кеймах специализируется на аналоговой фотографии. Он один из немногих, кто смог сделать искусство бизнесом, а бизнес превратить в искусство. Георгий проводит необычные выставки, а также развивает выездную фотостудию «Шипр». «Про бизнес» поговорил с художником и предпринимателем о том, как он пришел к идее альтернативной фотографии и с какими неудачами пришлось на этом пути смириться.

Необычное для бизнеса

Генеральный директор ООО «БелФудСервис» Сергей Дутин и главред портала «Про бизнес» Владислав Кулецкий вместе поработали на кухне одного из ресторанов сети KFC, а потом под фирменную курочку поговорили о проблемах и перспективах бизнеса в белорусском общепите.

 
 
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Продажа времени вместо еды, потребительское поведение белорусов и нюансы тендеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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