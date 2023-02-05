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Регулирование цен, опасные иллюзии предпринимателей и бизнес как искусство: новости бизнеса за 30 января - 5 февраля 2023 года
05.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Продажа времени вместо еды, потребительское поведение белорусов и нюансы тендеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Правительство
Потребительское поведение белорусов изменилось — и это опасно для бизнеса.
Полезное для бизнеса
У каждого владельца и руководителя есть правила и принципы, которые позволяют растить оборот, увеличивать прибыль и масштабировать бизнес. Но есть ограничивающие иллюзии, которые тянут на дно. Консультант по управлению Александр Высоцкий рассказал «Про бизнес»,
Директор аудиторской компании «БелАудитальянс» Елена Жугер рассказала,
Тендер часто превращается в поиск агентства, которое демпингует сильнее. Но когда договор подписан, возникают непредвиденные проблемы. В итоге бизнес теряет деньги, не решив свои задачи, а агентства пытаются «выжить» за счет дополнительных услуг, «забытых» в контракте.
Главный бухгалтер — один из ключевых сотрудников компании. Поэтому его уход из компании — это всегда непростой процесс.
Истории бизнеса
Современный российский художник Георгий Кеймах специализируется на аналоговой фотографии. Он один из немногих, кто смог сделать искусство бизнесом, а бизнес превратить в искусство. Георгий проводит необычные выставки, а также развивает выездную фотостудию «Шипр». «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
Генеральный директор ООО «БелФудСервис» Сергей Дутин и главред портала «Про бизнес» Владислав Кулецкий
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Регулирование цен, опасные иллюзии предпринимателей и бизнес как искусство: новости бизнеса за 30 января - 5 февраля 2023 года
Продажа времени вместо еды, потребительское поведение белорусов и нюансы тендеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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