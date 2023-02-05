Регулирование цен, опасные иллюзии предпринимателей и бизнес как искусство: новости бизнеса за 30 января - 5 февраля 2023 года

Источник материала: ProBusiness



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Продажа времени вместо еды, потребительское поведение белорусов и нюансы тендеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство опять скорректировало постановление № 713 о регулировании цен. Юрист объяснил , что в итоге смягчили для бизнеса, а что, наоборот, ужесточили.

Потребительское поведение белорусов изменилось — и это опасно для бизнеса. Подробности тут.

Полезное для бизнеса

У каждого владельца и руководителя есть правила и принципы, которые позволяют растить оборот, увеличивать прибыль и масштабировать бизнес. Но есть ограничивающие иллюзии, которые тянут на дно. Консультант по управлению Александр Высоцкий рассказал «Про бизнес», как их распознать и преодолеть.

Директор аудиторской компании «БелАудитальянс» Елена Жугер рассказала, как подготовиться к налоговой проверке.

Тендер часто превращается в поиск агентства, которое демпингует сильнее. Но когда договор подписан, возникают непредвиденные проблемы. В итоге бизнес теряет деньги, не решив свои задачи, а агентства пытаются «выжить» за счет дополнительных услуг, «забытых» в контракте. Обсуждили с учатниками рынка , как этого избежать.

Главный бухгалтер — один из ключевых сотрудников компании. Поэтому его уход из компании — это всегда непростой процесс. Советуем , что делать руководителю, если главбух решил уволиться.

Истории бизнеса

Современный российский художник Георгий Кеймах специализируется на аналоговой фотографии. Он один из немногих, кто смог сделать искусство бизнесом, а бизнес превратить в искусство. Георгий проводит необычные выставки, а также развивает выездную фотостудию «Шипр». «Про бизнес» поговорил с художником и предпринимателем о том, как он пришел к идее альтернативной фотографии и с какими неудачами пришлось на этом пути смириться.

Необычное для бизнеса