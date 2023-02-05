В Беларуси применяют прорывные технологии лечения детской онкологии

«Выживаемость при остром лимфобластном лейкозе около 90%. Представьте, девять из десятерых на стандартной химиотерапии выживают. Но остается 10%, которым, к сожалению, помочь невозможно. И вот для этих 10 из ста и существует эта CAR-T-терапия, то есть теперь получается, что мы можем помочь каждому ребенку», – пояснил заместитель директора по науке РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Михаил Белевцев.

Помощь здесь могут оказать и пациентам Содружества. Центр уже принял первых детей из России. Теперь Беларусь – одна из нескольких стран на постсоветском пространстве, где проводят клеточную терапию. При этом стоимость в четыре раза ниже, чем в европейских клиниках.

Детские злокачественные новообразования неуловимы. Их практически невозможно предупредить. Среди самых распространенных – лейкозы, опухоли центральной нервной системы и лимфомы.

«Бывают такие уникальные случаи, когда у ребенка из-за опухоли просто активно, большими темпами растет живот. И когда спрашиваешь у родителей: «Почему вы не обращались в поликлинику к участковому педиатру?», они отвечают, что им казалось, что он стал лучше кушать, поэтому растет животик. А там уже опухоль пальпируется –необязательно быть врачом», – отметила заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич.

Но можно узнать о болезни значительно раньше: проходить ежегодные профосмотры у педиатров и повышать медицинскую грамотность родителей.