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В Беларуси применяют прорывные технологии лечения детской онкологии
05.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые разработали новые методики лечения детской онкологии. Они помогают, когда стандартная химиотерапия не приносит результатов. Вакцина от нейробластомы продлит период ремиссии. Теперь шанс жить есть у тяжелых пациентов с раком крови, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Провенко.
Три года разработок, два испытаний – и вот в руках ученых шанс на жизнь. ДНК-вакцина от нейробластомы должна помочь против рецидивов болезни. Эта злокачественная опухоль – одна из самых распространенных у детей. Она быстро прогрессирует, сложно лечится и может вернуться, а прививка – это «энергетик» для иммунитета.
«Она обучает собственные иммунные клетки пациента доуничтожать опухолевые клетки после достижения ремиссии. Мы только начали применять это на людях. У нас в настоящий момент шесть пациентов, которые прошли полный курс», – рассказал научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий Дмитрий Луцкович.
«Выживаемость при остром лимфобластном лейкозе около 90%. Представьте, девять из десятерых на стандартной химиотерапии выживают. Но остается 10%, которым, к сожалению, помочь невозможно. И вот для этих 10 из ста и существует эта CAR-T-терапия, то есть теперь получается, что мы можем помочь каждому ребенку», – пояснил заместитель директора по науке РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Михаил Белевцев.
Помощь здесь могут оказать и пациентам Содружества. Центр уже принял первых детей из России. Теперь Беларусь – одна из нескольких стран на постсоветском пространстве, где проводят клеточную терапию. При этом стоимость в четыре раза ниже, чем в европейских клиниках.
Детские злокачественные новообразования неуловимы. Их практически невозможно предупредить. Среди самых распространенных – лейкозы, опухоли центральной нервной системы и лимфомы.
«Бывают такие уникальные случаи, когда у ребенка из-за опухоли просто активно, большими темпами растет живот. И когда спрашиваешь у родителей: «Почему вы не обращались в поликлинику к участковому педиатру?», они отвечают, что им казалось, что он стал лучше кушать, поэтому растет животик. А там уже опухоль пальпируется –необязательно быть врачом», – отметила заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич.
Но можно узнать о болезни значительно раньше: проходить ежегодные профосмотры у педиатров и повышать медицинскую грамотность родителей.
Уровень заболеваемости детской онкологией в Беларуси уже несколько лет держится примерно на одном уровне. Ежегодно ее впервые выявляют в среднем у 300 детей. Сегодня, во
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Уровень заболеваемости детской онкологией в Беларуси уже несколько лет держится примерно на одном уровне. Ежегодно ее впервые выявляют в среднем у 300 детей.
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