Подушка, Мальчик, Фея и Морозный цветок: самые необычные имена для детей в странах СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редкие и крайне необычные имена для детей зачастую выбирают родители в странах Содружества. Корреспонденты «МИР 24» подготовили топ самых удивительных.

Азербайджан

113 тысяч новорожденных появились в Азербайджане в прошлом году. Это на тысячу больше, чем в 2021-м. В топ самых необычных женских имен попали – Кимьяханум (Химия ханум), Балыш (Подушка) и Яйлах (Луг). Среди мужских Гылыдж (Кинжал), Хормет (Уважение) и Сеййахет (Путешествие).

Армения

В Армении родились Фея и Луна. Именно так молодые родители решили назвать своих дочерей. Есть и те, кто дает детям исконно армянские имена, которые сохранились на страницах книг. Например, Нране и Нубар.

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Беларусь

В Беларуси среди редких имен двойные: Ангелина-Карина, Иванка-Лариса. У мальчиков Маурисио-Матео, Всеволод-Изяслав. Непривычные имена у девочек – Офелия, Венера, Каталея и Аглая. А самые необычные имена у мальчиков – Харитон, Сымон, Иосиф, Даян и Аристарх. Более 110 тысяч маленьких белорусов появились на свет в прошлом году.

Кыргызстан

В 2022 году некоторых новорожденных в Кыргызстане назвали очень редкими именами. Среди мальчиков это Мекен (Родина), Чагатай (Мужественный), Жигит (Мальчик), Дионис и даже Азраэль. Самые необычные имена у девочек: Аязгул (Морозный цветок), Акыйкат (Справедливость), Эйва-Мария и Прасковья.