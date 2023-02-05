Белорусские кондитеры отказываются от сахара в пользу полезных заменителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские кондитерские фабрики постепенно отказываются от сахара. Тренд на правильное питание поддерживает все больше заводов. Новинки этого года – протеиновые конфеты и мороженое с сорбитом. Какие на вкус полезные десерты, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Пломбир без сахара на фабрике делают около 60 часов. Гораздо дольше, чем привычное мороженое. По вкусу и виду десерт не отличишь от обычного – секрет в составе.

«Это сахарозаменитель натурального происхождения, который производят из крахмала картофельного, кукурузного или пшеничного. Сорбит не вреден для здоровья», – рассказывает ведущий инженер-технолог фабрики мороженого Елена Сычева.

Такое мороженое можно тем, кто на диете, диабетикам. Скоро полезные брикеты появятся в морозильных камерах у жителей всей страны и в соседних государствах.

«По Беларуси работаем над этим вопросом. Но были несколько поставок на экспорт – продукт уже присутствует в Российской Федерации и в Азербайджане», – сообщила начальник отдела маркетинга фабрики мороженого Дарья Смарцова.

А рецепт этой конфеты технологи разрабатывали вместе с учеными. В ней вообще нет сахара, а сырье отечественное. На 100 граммов – 22% белка: специально для поклонников правильного питания и спортсменов.

«Подсластитель мальтит обладает сладостью меньшей, чем сахар, на 10-15%. Для людей, которые не могут употребить сахар и в то же время хотят сладенького, это идеальный вариант, потому что прочие подсластители значительно менее сладкие. А этот дает ощущение полноценной по вкусу продукции», – объясняет главный технолог кондитерской фабрики Олеся Гончарова.