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Белорусские кондитеры отказываются от сахара в пользу полезных заменителей
05.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские кондитерские фабрики постепенно отказываются от сахара. Тренд на правильное питание поддерживает все больше заводов. Новинки этого года – протеиновые конфеты и мороженое с сорбитом. Какие на вкус полезные десерты, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Пломбир без сахара на фабрике делают около 60 часов. Гораздо дольше, чем привычное мороженое. По вкусу и виду десерт не отличишь от обычного – секрет в составе.
Такое мороженое можно тем, кто на диете, диабетикам. Скоро полезные брикеты появятся в морозильных камерах у жителей всей страны и в соседних государствах.
А рецепт этой конфеты технологи разрабатывали вместе с учеными. В ней вообще нет сахара, а сырье отечественное. На 100 граммов – 22% белка: специально для поклонников правильного питания и спортсменов.
На фабрике производят и
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Тренд на правильное питание поддерживает все больше заводов.
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