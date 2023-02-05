Уроки налоговой грамотности начали проводить в школах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских школах начали обучать детей налоговой грамотности. Новые методички помогут учителям проводить внеклассные занятия в игровой форме. На необычном уроке побывала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Школьница Лера Григерива знала о налогах и раньше, но отличить товар от услуги или рассказать о видах ресурсов не смогла бы. Думала, тема слишком сложная. Сегодня получила ответы на свои вопросы.

«Мне мама с папой рассказывали до этого, но в мозгах не отложилось. Я слышала про налоги, но не знала, куда уходят эти деньги. Я знала, что люди платят налоги, я знала, что они разные, но мне более понятно объяснили», – поделилась ученица четвертого класса средней школы №224 Минска Лера Григерива.

Типы налогов, особенности бюджета, нюансы кредита – в таких темах даже взрослые могут запутаться. Детям объясняют все в игровой форме: с картинками, примерами и викторинами.

На первом уроке по финансам вместо учителей – налоговики. Так и педагогам дали мастер-класс, и новую систему опробовали.

«У нас как-то сложилось так, что при слове «налоговая» многие взрослые теряются, пугаются, будто бы это что-то страшное. А если ребенок будет с детства знать, что это его гражданские права, будет в целом владеть картиной, я думаю, отношение поменяется», – отметила начальник управления информационно-разъяснительной работы Министерства по налогам и сборам Тамара Свидинская.

В помощь учителям – методичка по налоговой грамотности. На выбор три варианта урока: в формате лекции, путешествия и «своей игры». Пособие специально готовили для младших классов: чем раньше будущие налогоплательщики узнают о системе, тем легче будет в ней разобраться.

«У нас нет цели донести до детей основы законодательства, чтобы они умели его читать. Это уже их в будущем ждет. Мы все-таки хотим, чтобы они понимали важность налогов, их необходимость», – рассказала заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Ольга Тарасевич.