|
Уроки налоговой грамотности начали проводить в школах Беларуси
05.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских школах начали обучать детей налоговой грамотности. Новые методички помогут учителям проводить внеклассные занятия в игровой форме. На необычном уроке побывала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Школьница Лера Григерива знала о налогах и раньше, но отличить товар от услуги или рассказать о видах ресурсов не смогла бы. Думала, тема слишком сложная. Сегодня получила ответы на свои вопросы.
Типы налогов, особенности бюджета, нюансы кредита – в таких темах даже взрослые могут запутаться. Детям объясняют все в игровой форме: с картинками, примерами и викторинами.
На первом уроке по финансам вместо учителей – налоговики. Так и педагогам дали мастер-класс, и новую систему опробовали.
В помощь учителям – методичка по налоговой грамотности. На выбор три варианта урока: в формате лекции, путешествия и «своей игры». Пособие специально готовили для младших классов: чем раньше будущие налогоплательщики узнают о системе, тем легче будет в ней разобраться.
Уроки по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые методички помогут учителям проводить внеклассные занятия в игровой форме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)