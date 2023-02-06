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Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в экономике, политике, вопросы безопасности.

На ближайшей встрече договорились рассмотреть исполнение двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия, сообщает БЕЛТА.



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Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор.
 
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