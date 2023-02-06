Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в экономике, политике, вопросы безопасности.