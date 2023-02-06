В свободном плавании. Как девушка из Ульяновска открыла в Минске клуб фридайвинга во время пандемии

Источник материала: ProBusiness



Арина Дежурова. Фото предоставлены героиней статьи.

«Плавание помогает расслабиться, быть в моменте. В воде мы можем действительно снять стресс, вода закаляет», — говорит девушка, которая в разгар пандемии открыла свою школу плавания. В Беларуси Арина Дежурова иностранка. Она живет в Минске всего 4 года, но рискнула и открыла здесь свое дело. Сегодня она востребованный профессионал, тренирует новичков и профи. Гордится своим делом, развивается в нем, и влюбляет в плавание детей и взрослых. Читайте историю Арины в статье «Про бизнес».

Как все начиналось: переезд в Минск и работа визажистом

Арина из России. Она профессиональная спортсменка в прошлом, и действующая чемпионка Беларуси по фридайвингу в самой сложной дисциплине DNF (ныряние без ласт), задерживает дыхание на 6 минут. Она обожает фридайвинг. И фишка ее школы Free.and.Dive в том, что она совмещает два направления — плавание и ныряние на задержке дыхания, чего, по ее словам, в столице Беларуси не предлагает больше никто.

В Минске Арина оказалась случайно. В 2018 году ее бывший супруг устраивался на работу, и так сложилось, что авиакомпания «Белавиа» первой пригласила его на собеседование. С этого все и началось:

— Думали, приедем, погуляем, посмотрим достопримечательности — а в итоге остались, — рассказывает Арина. — Для меня это было очень необычно, потому что мы в русскоязычной стране, но вроде как иностранцы. Много орагнизационных моментов выполняется сложнее из-за того, что у тебя российский паспорт. Пришлось привыкать.





Я родом из Ульяновска, там выросла и получила высшее образование по реабилитации. Тренером стала тоже по воле случая. Поскольку в юности я профессионально занималась плаванием, на 3 курсе появилась возможность подработать. Так в 2013 году я впервые стала на бортик — и амплуа тренера мне очень понравилось.

Оказалось, это непередаваемые чувства, энергия, когда видишь, как у человека вначале получается плохо, а потом хорошо, и он сам кайфует от этого. Особенно это видно в детях. Они не умеют врать в эмоциях: выдают четкую радость, счастье — и это очень сильно наполняло меня. Заставляло задуматься, что, наверное, я делаю в этом мире что-то важное. Не просто так живу.

Потом был переезд в Москву, где я буквально через пару дней вышла на работу в фитнес-клубе. У меня был быстрый карьерный рост, много клиентов, хороших отзывов, и всегда была от этого прекрасная зарплата. В Москве культ здорового тела, развития себя, своей семьи, отлично работает клубная система. Там много занятых людей, которые ценят свое время. Родителям зачастую проще отправить ребенка в фитнес-клуб с клубной картой, где будут включены персональные тренировки, чтобы занять его чем-то полезным.





В Минске меня удивило, что профессия тренера не настолько востребована. Здесь как будто другие ценности. Когда мы переехали в 2018 году, все только зарождалось. Были вакансии в школах и госучреждениях с соответствующей зарплатой. И я не спешила начинать свою деятельность еще и потому, что надеялась, что мы вернемся в Москву.

В какой-то момент мне вообще показалось, что возможно сейчас стоит взять паузу и рассмотреть себя в какой-то другой, новой деятельности. Так я стала визажистом.

Я впервые стала работать на себя — и неожиданно увидела много плюсов! Ты ни от кого не зависишь, сам составляешь себе расписание, управляешь своим временем. Меня это очень вдохновило.





Появление мечты

— Тем временем, моя сестра открыла собственную школу плавания и фридайвинга в родном Ульяновске. Однажды я приехала в гости, и она попросила меня срочно выйти на замену — провести 2 занятия вместо нее. У меня был трудный перелет, но я встала на бортик и после этих 2 часов почувствовала себя такой бодрой, будто я выпила 10 чашек кофе. В тот момент подумала, что если школа востребована в городе с населением 600 тысяч человек, то будет востребована и в двухмиллионном Минске. И пообещала себе, что займусь этим, как только вернусь в Минск. Так у меня появилась мечта.

Первое, что я сделала — устроилась в школу плавания тренером, чтобы посмотреть, как все работает изнутри. Насколько это выгодно, интересно, релевантно. Какие есть особенности, подводные камни. И это было хорошее решение.





В какой-то момент был даже соблазн остаться: стало страшно бросить перспективное и хорошо оплачиваемое место работы, чтобы уйти в свободное плавание. Но я решила не предавать мечту и через полгода уволилась. Из предыдущей школы плаванья ко мне ушло несколько спортсменов, но справедливости ради скажу, что я никого за собой не звала. Никого не перетягивала из других клубов или школ плавания. Если у человека есть желание поменять тренера, он сам это делает. Более того, я осталась работать в том же бассейне. Все было честно.

Таким образом, 4 июля 2021 года я получила свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, а уже 5 июля стояла на бортике. Первые ученики у меня были, а дальше сработал Instagram и сарафанное радио.





«Главное было наработать клиентов, а это возможно только с желанием человека вернуться»

— Мой клуб называется Free.and.Dive — клуб плавания и фридайвинга. Я обучаю детей и взрослых красиво плавать и нырять, в группах и индивидуально. Тренирую и новичков, и профи — на открытую воду, на заплывы, на разные старты, которые проводятся у нас в городе. И учу всему, что связано с дайвингом — готовлю к соревнованиям и к рекреационному дайвингу, учу плавать на задержке дыхания. Что называется, любой каприз: главное — заинтересованность и регулярность.

Уникальность моего клуба именно в том, что мы обучаем как плаванию, так и фридайвингу. В то время как все остальные обучают либо тому, либо другому. Сейчас разные школы стали предлагать плавание с элементами фридайвинга, но на момент старта мы были единственными. Плюс у меня достаточный опыт в обеих сферах, и я считаю, это очень важно: ты должен быть сам профи в том, чему учишь.



Инвестиций этот бизнес особо не требует. Затратная часть моего предприятия — аренда дорожки и места для хранения инвентаря. Условия и стоимость аренды в каждом бассейне оговариваются индивидуально. Не все дают возможность ИП брать аренду в принципе, многие бассейны загружены. Я просто села и прозвонила все бассейны Минска. Были отказы, где-то нельзя проводить персональные тренировки. Но были и те, с кем быстро договорились — например, бассейн на Сурганова, 2а. Сегодня я там работаю, питаюсь, тренируюсь, мне осталось только там спать (смеется, — прим. авт.). Он стал моим вторым домом.





Гораздо важнее и сложнее наработать клиентов — это возможно только с желанием человека вернуться. Поэтому первый год я привыкала к самостоятельности, больше следила за тем, что людям удобно и какие ценности для них важны.

Сегодня лучше всего на меня работает сарафанное радио. Думаю, люди идут ко мне, потому что я вижу, как можно сделать спорт частью их жизни. Потому что люблю то, что делаю, и транслирую это. Из каналов продвижения использую только Instagram — трачу на рекламу около $ 50 в месяц. Предлагаю пробные занятия, которые хорошо отрабатывают. После них 100% спортсменов остаются заниматься, хотя если говорить о стоимости, у нас она выше средней по рынку.

Персональная тренировка в Клубе Free.and.Dive стоит 50 рублей, плюс отдельно оплачивается проход в бассейн. Сплит-тренировки стоят 35 рублей, занятие в мини-группах для взрослых (3−4 человека) — 25 рублей плюс проход в бассейн. Детский абонемент (группы до 10 человек, 2 тренера) на 10 посещений стоит 152 рубля, на месяц — 100 рублей.





Система построения бизнеса в Беларуси отличается от России в основном в налогах: в РФ они ниже, есть также льготы для начинающих ИП — остальное плюс-минус похоже. В прошлом году у меня была упрощенная система налогообложения и я платила подоходный налог 6%, теперь пришлось перейти на общую систему и платить налог 20%.

В бизнесе я всему учусь на практике, многое делаю впервые. Пока что в своем клубе я и администратор, и смм-специалист, и главный тренер. Конечно, предпринимательство — это колоссальная ответственность, легко выгореть. Но это еще и счастье от обратной связи клиентов, отсутствие финансового потолка, потому что почти все зависит тоже только от тебя. Это свобода и совсем другое мышление.

За этот год я обучила плаванию более 100 человек, разработала систему абонемента, наладила связь с двумя филиалами (занятия проходят сейчас в 2 бассейнах — на Сурганова и Калиновского). Сформировала группы детей и фридайверов. Параллельно много училась. Больше 2,5 тыс. долларов вложила в собственное обучение: прошла разные курсы — от сервиса, маркетинга в соцсетях, до инструктора международного уровня. Сегодня я не только действующая спортсменка фридайвер, но и инструктор бассейнового фридайвинга международной системы Molchanovs L2I, детский инструктор системы Молчановс.

Хвост русалки

— Поскольку мы открывались в разгар COVID-19, пережили это время, выбирая не рейтинговые часы в бассейне, когда посетителей немного, чтобы спортсменам было комфортнее. Кризис коснулся больше взрослых. Но, вместе с тем, людям нужна поддержка и стабильное ментальное состояние, а вода очень успокаивает, поэтому нам было проще сохранить клиентов.





Во фридайвинге есть несколько дисциплин. Первая — это статическая задержка дыхания в бассейне, когда спортсмен задерживает дыхание в положении лежа. Динамическая — это би-ласта и моноласта. Би — это раздельные две ласты, где ноги работают поочередно. А моноласта — это большой «хвост», как у русалки, где ноги работают синхронно. Он огромный и от него нереальная скорость в воде, это потрясающе. Всегда забавно, когда я захожу с ним в метро или сажусь в такси, многие удивляются: «Что у вас там?». Так что хотя фридайвинг и про свободу, у нас много оборудования. Есть еще и грузы — специальные приспособления, которые помогают сохранять определенное положение в воде. Тренеры шутят: любишь нырять — люби и снаряды носить. В покупку оборудования я вложила еще около $ 1000: досточки, ласты, грузы — все это нужно. Хотя, конечно, спортсмены, которые планируют тренироваться постоянно, приходят со своими ластами, что мы горячо приветствуем.





Распределение групповых и индивидуальных тренировок у меня сейчас выглядит так: 75% индивидуальные, 25% — групповые. Группы, в основном, детские. И, кстати, тренировки в мини-группах или сплит я рекомендую даже больше. Во всяком случае детям — они гораздо быстрее учатся, взаимодействуя друг с другом. А взрослые группы превращаются в небольшие комьюнити, которые общаются и за пределами бассейна, что я тоже очень ценю.

Сейчас мое дело набирает обороты, скоро придет пора расширяться. По опыту знаю, что найм сотрудников всегда волнительный и ответственный этап для бизнеса, так как новые люди внесут значительный вклад в развитие проекта. Но вместе с тем, это дает возможность руководителю перестать заниматься рутиной и начать думать стратегически. Реализовывать больше за счет того, что есть помощники. А я из тех людей, кому постоянно нужно развитие, идей всегда много.

«Мечтаю о корпоративном обучении фридайвингу»

Сегодня с моим партнером, мастером спорта по плаванию, мы работаем над тем, чтобы выпустить два гайда. Первый — для начинающих спортсменов: как перестать бояться глубины, как выбрать тренера, с чего начать, на какие нюансы обратить внимание. Ко мне много обращаются по этим вопросам, и я поняла, что нужен гайд, который на них ответит, и даст ссылки на качественный контент в YouTube, например. Плюс сейчас из-за переездов многие мои ученики хотят тренироваться дистанционно. Так что второй гайд, или сборник, спортивный дневник, будет полезен тем, кто хорошо плавает, но хочет дальше развиваться и достигать результатов.





Я также мечтаю о корпоративном обучении. Хочу дать людям возможность за 1 урок прикоснуться к фридайвингу — у нас в городе, или на выезде. Предложить им такой альтернативный «корпоратив». Научить их за 1 занятие оказаться в моменте, в состоянии здесь и сейчас. А главное — поймать расслабление, в котором они смогут прочувствовать отдаленность каких-то сложных рабочих или жизненных моментов. Сейчас каждый год не самый легкий эмоционально, особенно для взрослых. А плавание помогло бы снять стресс и стать объединяющей активностью. Возможно, чем-то новым для людей.

К тому же, я вижу, что спорт, физкультура становятся все популярнее. Людям все важнее научиться чувствовать свое физическое и ментальное состояние, быть здоровыми, находить новые источники энергии. Во всем этом помогают тренировки. Главное, найти свое.

Фридайвинг довольно универсален — подходит для любого здорового человека в хорошей физической форме. Он помогает осознанно расслабляться, справляться со стрессом, фокусироваться и концентрироваться. Учит спокойно переживать дискомфортные состояния, а также более осмысленно относиться к себе и своей жизни.

Он вполне подходит новичкам. У меня много историй, когда люди приходят с большим страхом воды, но учатся плавать, понемногу погружаясь на глубину 1−1,5 метра. Например, у меня была ученица 60-ти лет, которая первые 4 занятия боялась опустить лицо в воду, а сейчас ныряет на море. Была ученица, которая умела плавать, но боялась воды, а потом интерес стал выше страха. Сейчас у меня учится ее муж, они плавают с аквалангом и удивляются, как сильно плавание изменило и обогатило их жизнь, открыло новые границы.





Это дорогого стоит. В какой-то момент я поняла, что тренерство для меня — не просто средство заработка, а смысл жизни. Я горжусь всеми нашими спортсменами. И очень вдохновляют истории, когда человек прошел путь от страха перед водой к тому, что мы уже ищем в Минске бассейн поглубже, чтобы вместе нырнуть.

А еще фридайвинг помогает больше к себе прислушиваться. Ведь любая задержка дыхания — это дискомфортное состояние, с которым мы пытаемся немного подружиться, изучить себя. Понять, что мы испытываем в ту самую секунду, когда это происходит. И плюс каждый раз, когда мы преодолеваем этот дискомфорт, мы побеждаем себя, достигаем поставленной цели, и это не может не мотивировать. Фридайвинг и плаванье в какой-то мере инструмент самопознания. Он заставляет побеждать себя и ставить для себя более смелые, интересные и новые цели.



