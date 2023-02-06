Беларусь поможет Зимбабве улучшить работу здравоохранения в сфере материнства и детства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск поможет Хараре улучшить работу здравоохранения в сфере материнства и детства. Об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает «МИР 24».

«Поддержка маленьких детишек, только что рожденных, затем их кормление и так далее. Вот об этом говорили очень предметно, а также по другим направлениям в сфере здравоохранения. В самое ближайшее время будет сформирована нашим Минздравом группа специалистов, которые мгновенно приступят к реализации тех договоренностей, которые наш глава государства и его коллега достигли в третий день визита», – рассказала Эйсмонт.

После переговоров с белорусским лидером президенту Зимбабве звонили главы ряда государств юга Африки. Об этом Александру Лукашенко сообщил сам Эммерсон Мнангагва.

«У всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит? Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна, так же тесно сотрудничали и с ними тоже. Нам есть что предложить. Есть и то, в чем заинтересованы мы на юге Африки», – уточнила Наталья Эйсмонт.