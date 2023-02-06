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Беларусь поможет Зимбабве улучшить работу здравоохранения в сфере материнства и детства
06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск поможет Хараре улучшить работу здравоохранения в сфере материнства и детства. Об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает «МИР 24».
После переговоров с белорусским лидером президенту Зимбабве звонили главы ряда государств юга Африки. Об этом Александру Лукашенко сообщил сам Эммерсон Мнангагва.
Александр Лукашенко провел в Зимбабве с государственным визитом три дня. Суммарный эффект от достигнутых в ходе поездки соглашений
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Об этом лидеры стран договорились в ходе государственного визита Александра Лукашенко в африканскую республику.
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