Африканцы и белорусы – братья навек: самые яркие моменты визита Лукашенко в Зимбабве

На этой неделе в жаркую Африку отправился белорусский президент. Самые яркие моменты визита Александра Лукашенко в Зимбабве – в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.
Александр Лукашенко в Зимбабве впервые и сразу с государственным визитом. Встречают его со всеми атрибутами, и без национального колорита здесь никак. В Зимбабве танцуют все! Танцы входят даже в школьную программу. Движения полицентричные. Это когда руки, ноги и голова двигаются независимо друг от друга. Так здесь встречают праздники, радуются урожаю и гостям. Встречать Лукашенко приехали сторонники президента Мнангагвы с крокодилами в руках, не потому, что их мясо – популярное зимбабвийское блюдо, Нгвена, то есть крокодил, – прозвище лидера страны
Отряд с аналогичным названием в 60-х участвовал в партизанской борьбе за независимость. Страна тогда называлась Южной Родезией и была Британской колонией. Во власти – белое меньшинство. Этот режим СССР называл расистским.
Независимость Зимбабве обрела в 1980-м году. На тот момент республика была беднейшей страной континента и всей планеты, а Мнангагва начал политическую карьеру. К власти пришел в 2017-м. Народу тогда было не до танцев. В наследство от предшественников Мнангагве досталась голодающая страна с галопирующей инфляцией. Символ – банкнота в 100 триллионов местных долларов. Чтобы вывести экономику из депрессии, взял курс на развитие сельского хозяйства.
В 2022 году впервые за 50 лет Зимбабве полностью обеспечила себя зерном, не без помощи «Беларусов» – тракторов.
«Я работал на New Holland. Все, что могу сказать, – в белорусском комфортнее, он не ломается, с ним легко»; «Спасибо вам, Беларусь. Надеюсь, у нас будут еще такие хорошие машины», – поделились фермеры.
«Беларусы» еще в Минске становятся немножко «африканцами». Вместо кабины – легкий навес. Есть и «кабриолеты» – без крыши. Они пашут на полях от Египта до ЮАР, и даже на Мадагаскаре. В Зимбабве таких 1 700. А будет 3,5 тысячи. Один личный «Беларус» появился у зимбабвийского лидера. Подарок от Лукашенко. В ответ символ Африки – лев. Он «поселится» в белорусском Дворце Независимости. А еще Беларусь поставит в республику самосвалы и пожарные машины почти на 70 миллионов долларов.
«Я хочу поблагодарить весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Нас разделяют немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам. Мы готовы принять вашу помощь», – сказал Лукашенко.
«Я подготовил длинную речь, но потом решил: длинные речи – для дипломатов и профессоров. Мы с моим братом Лукашенко не верим в речи. Мы верим в то, что можно увидеть, потрогать и посчитать. И Беларусь, и Зимбабве находятся под санкциями. И это не сюрприз, что жертвы санкций скооперировались», – сказал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Санкции против Зимбабве вели США, Канада, Австралия и Евросоюз еще во времена правления предшественника Мнангагвы – Роберта Мугабе. Формулировка – «плохое экономическое управление» и «антидемократические практики». Хотя еще несколько десятков лет назад Запад, не стесняясь, выкачивал отсюда все возможные ресурсы.
«Зимбабве – это кладовая самых перспективных полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все, поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны, а потому что вы решили взять под контроль свою страну. Вы не пускаете сюда разного рода международных проходимцев и жуликов», – отметил президент Беларуси.
Зимбабве занимает второе место в мире по запасам хрома. В тройке лидеров по залежам платины, без которой не работает ни нефтеперерабатывающая, ни автомобильная промышленность, ни авиастроение. Месторождений золота на юге Африки несколько тысяч, а также алмазы, изумруды. Почти вся таблица Менделеева.
«Наша политика – не иметь врагов вообще. Мы готовы дружить со всеми странами, но со странами, которые разделяют наш подход. Не может быть такого, чтобы одна сторона была лошадью, а другая – погонщиком. И хотел бы отметить, что с момента встречи с президентом Лукашенко у нас выработалась какая-то химия, и мы поняли, что одинаково смотрим на вещи», – сказал Мнангагва.
Если «химия» между президентами случилась, то для белорусов Зимбабве – пока сплошная экзотика, начиная от кабинета зимбабвийского лидера до местного уличного фаст-фуда.
К белорусским продуктам зимбабвийцы еще присматриваются. От глазированного сырка вице-президент Константино Чивенго вежливо отказался. Но мороженое растопило сердце. Оказалось, в десерте секретный ингредиент – местный апельсиновый сок.
«Оно вкусное, интересное очень. Мы хотели бы отправить нашего министра сельского хозяйства посмотреть, как можно сотрудничать в сфере молочной промышленности», – отметил Чивенго.
«На африканский континент мы привезли много вкусненького. Конечно, мы заинтересованы, чтобы наши африканские друзья оценили вкусовые качества нашей продукции. Мы готовы предоставить им широкую линейку», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
Изучают зимбабвийский рынок и промышленники с приставкой «легкая». В перспективе не прочь одеть зимбабвийцев в белорусское. Опыт уже есть. Возможно, и белорусский трикотаж скоро будет с добавлением африканского хлопка.
«Здесь есть предприятие достаточно по мощности крупное. Около пяти тысяч тонн хлопковой пряжи они производят в год», – поделилась председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.
«Они на сегодняшний день будут нуждаться в наших удобрениях. Прежде всего у нас проблема в связи с санкционным давлением возникла с калийными удобрениями. У нас много конечной продукции – мебель, одежда, тракторы и так далее. Мы заинтересованы в такого рода рынках. Получая новый рынок, мы получаем рабочие места», – отметилаэкономист Ирина Новикова.
Те, кто уже поработал в Зимбабве, говорят: рынок этот не простой. В цене личные контакты. Потому Лукашенко на континент и прилетел.
Провожали так же, как и встречали: сначала танцами, а дальше все почести, согласно протоколу. В рядах почетного караула – младший рядовой Кумало, не просто козел, а полковой талисман, который не пропускает ни одно торжественное событие.