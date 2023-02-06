Африканцы и белорусы – братья навек: самые яркие моменты визита Лукашенко в Зимбабве

«Беларусы» еще в Минске становятся немножко «африканцами». Вместо кабины – легкий навес. Есть и «кабриолеты» – без крыши. Они пашут на полях от Египта до ЮАР, и даже на Мадагаскаре. В Зимбабве таких 1 700. А будет 3,5 тысячи. Один личный «Беларус» появился у зимбабвийского лидера . Подарок от Лукашенко. В ответ символ Африки – лев. Он «поселится» в белорусском Дворце Независимости. А еще Беларусь поставит в республику самосвалы и пожарные машины почти на 70 миллионов долларов.



«Я хочу поблагодарить весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Нас разделяют

немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам. Мы готовы принять вашу помощь», – сказал Лукашенко.

«Я подготовил длинную речь, но потом решил: длинные речи – для дипломатов и профессоров. Мы с моим братом Лукашенко не верим в речи. Мы верим в то, что можно увидеть, потрогать и посчитать. И Беларусь, и Зимбабве

находятся под санкциями. И это не сюрприз, что жертвы санкций скооперировались», – сказал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Санкции против Зимбабве вели США, Канада, Австралия и Евросоюз еще во времена правления предшественника Мнангагвы – Роберта Мугабе. Формулировка – «плохое экономическое управление» и «антидемократические практики». Хотя еще несколько десятков лет назад Запад, не стесняясь, выкачивал отсюда все возможные ресурсы.



«Зимбабве – это кладовая самых перспективных полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все, поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны, а потому что вы решили взять под контроль свою страну. Вы не пускаете сюда разного рода международных проходимцев и жуликов», – отметил президент Беларуси.



Зимбабве занимает второе место в мире по запасам хрома. В тройке лидеров по залежам платины, без которой не работает ни нефтеперерабатывающая, ни автомобильная промышленность, ни авиастроение. Месторождений золота на юге Африки несколько тысяч, а также алмазы, изумруды. Почти вся таблица Менделеева.



«Наша политика – не иметь врагов вообще. Мы готовы дружить со всеми странами, но со странами, которые разделяют наш подход. Не может быть такого, чтобы одна сторона была лошадью, а другая – погонщиком. И хотел бы отметить, что с момента встречи с президентом Лукашенко у нас выработалась какая-то химия, и мы поняли, что одинаково смотрим на вещи», – сказал Мнангагва.