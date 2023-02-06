10-летний юбилей телеканала «МИР 24»: как работают журналисты белорусского филиала?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 лет назад начал вещание телеканал «МИР 24». Новости каждый час, программы о жизни в странах СНГ и Грузии. «МИР» не только просвещает, но и помогает людям, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сбылась мечта Маргариты Лесковец – она наконец то едет в Москву. Девушка помогает брошенным искалеченным животным и сама нуждается в дорогостоящем лечении. После выхода сюжета на канале «МИР 24» добрые люди стали помогать деньгами. Один меценат перечислил Маргарите десять тысяч белорусских, это 230 тысяч российских рублей, которые она потратит на свое лечение.

«Я очень благодарна телеканалу «МИР», журналисты меня нашли, приехали ко мне, сняли обо мне сюжет. Если честно, я не ожидала. Про меня уже снимали. Мне до сих пор не верится. Я ведь даже не была нигде, дальше Беларуси не уезжала никогда», –сказала волонтер Маргарита Лесковец.

«МИР» и белорусские врачи дважды спасли жизнь Айтан Алимардаровой из Баку – в 2010-м и 2013 году. Диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Зрители «Мира» тогда собрали деньги девушке на лечение. Прошло уже 10 лет. Мы узнали, как сложилась судьба Айтан.

Нестандартный взгляд у авторов проекта «Белорусский стандарт». Программа о необычных людях и их увлечениях. Роман Сакольчик, например, разводит муравьев на продажу. Жители деревни Мотоль сочинили гимн салу.

Доверяют «Миру» и большие секреты. Только для нашей съемочной группы Комитет госбезопасности предоставил уникальные архивные документы. В них вся правда о сожженных с жителями деревнях Беларуси в годы Великой Отечественной. Хатынь – символ этих стертых с лица земли поселений.

«МИР» помогает, «МИР» просвещает. Часто «МИР» первым показывает важные события. Во многом благодаря передвижной телевизионной станции. В разгар миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши она первой оказалась в эпицентре событий и круглосуточно вела прямую трансляцию.

Наши журналисты полтора месяца освещали миграционный кризис. Сделали почти сотню материалов на эту тему. За это были награждены статуэткой конкурса «Телевершина».

Белорусская команда журналистов с душой и с интересом делает свою работу. Создает доброе телевидение и открывает людям наш «МИР». Один на всех.

Смотрите специальный репортаж, посвященный юбилею «МИР 24», в 8:40 и 10:15.