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Погода в СНГ: в Казахстане по-весеннему тепло, в Армении – мокрый снег и туман

06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и минус пять будет в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества уже звенит первая капель, а где-то из-за сильных осадков закрыты трассы, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима сдает свои позиции на юге Казахстана. Снег не выдерживает солнечного тепла. На улицах Алматы звенит капель. Синоптики обещают до плюс 10 во второй половине дня.

Такая погода провоцирует паводки. Обостряет ситуацию большое количество осадков. За сезон в мегаполисе выпало на 13% больше нормы. Специалисты каждый день следят за состоянием водоемов. Мобильные передвижные посты выставлены на реках Аксай, Большая и Малая Алматинка. Их вместе с арыками активно очищают ото льда и снега.

В Алматинской и Жамбылской областях в эти выходные спасатели уже предотвратили подтопления. Талая вода стала прибывать с полей из-за активного таяния снега, под угрозой оказались пять населенных пунктов. Специалисты прочистили 18 километров каналов и откачали более 16 тысяч кубометров воды.

Кыргызстан

В Бишкеке по-весеннему тепло. Температура днем до плюс трех и без осадков. С ее повышением в столице стало чуть проще дышать. Показатели международного сайта по качеству воздуха не превышают критической отметки. Но жителям все равно рекомендуют по возможности не выходить на улицу, особенно тем, у кого есть хронические заболевания дыхательных путей.

В дни смога людям с астмой или бронхитом врачи советуют выезжать в горы. Рядом со столицей есть несколько горнолыжных курортов, домов отдыха, отелей. Можно подышать чистым воздухом во время прогулки по горным тропам или отправиться в конный тур.

Армения

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Рекомендации врача

Мокрый снег и туман ожидаются в Армении сегодня. В столице – до семи градусов тепла, на юге – до 11.

В МЧС предупреждают о сильном ветре до 20 метров в секунду и плохой видимости на дорогах. Из-за непогоды, по информации спасательной службы, для всех видов транспорта вновь закрыт Верхний Ларс.

Беларусь

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси. В Минске минус три, но из-за ветра кажется, что на улице значительно холоднее.

Тем, кто не боится замерзнуть, Березинский биосферный заповедник предлагает отправиться на «волчью» экскурсию. В феврале хищники создают пары, и по лесной чаще разносится многоголосый вой. Туристов проведут по волчьим тропам и расскажут секреты жизни этих зверей.



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Теги: Минск
 
 
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На улицах Алматы звенит капель. Синоптики обещают до плюс 10 во второй половине дня.
 
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