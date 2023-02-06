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Погода в СНГ: в Казахстане по-весеннему тепло, в Армении – мокрый снег и туман
06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями и минус пять будет в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества уже звенит первая капель, а где-то из-за сильных осадков закрыты трассы, сообщают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Зима сдает свои позиции на юге Казахстана. Снег не выдерживает солнечного тепла. На улицах Алматы звенит капель. Синоптики обещают до плюс 10 во второй половине дня.
Такая погода провоцирует паводки. Обостряет ситуацию большое количество осадков. За сезон в мегаполисе выпало на 13% больше нормы. Специалисты каждый день следят за состоянием водоемов. Мобильные передвижные посты выставлены на реках Аксай, Большая и Малая Алматинка. Их вместе с арыками активно очищают ото льда и снега.
В Алматинской и Жамбылской областях в эти выходные спасатели уже предотвратили подтопления. Талая вода стала прибывать с полей из-за активного таяния снега, под угрозой оказались пять населенных пунктов. Специалисты прочистили 18 километров каналов и откачали более 16 тысяч кубометров воды.
Кыргызстан
Мокрый снег и туман ожидаются в Армении сегодня. В столице – до семи градусов тепла, на юге – до 11.
В МЧС предупреждают о сильном ветре до 20 метров в секунду и плохой видимости на дорогах. Из-за непогоды, по информации спасательной службы, для всех видов транспорта вновь закрыт Верхний Ларс.
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На улицах Алматы звенит капель. Синоптики обещают до плюс 10 во второй половине дня.
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