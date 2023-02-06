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Как не слить бюджет на продвижение бизнеса и личного бренда
06.02.2023 14:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как руководителю не потратить бюджет впустую и понять, эффективная реклама или нет? Чем таргетолог отличается от смм-щика, и что требовать от штатного специалиста, фрилансера или агентства? Вокруг говорят про важность личного бренда, но как это работает и что конкретно делать?
«Маркетинг для руководителя: блиц-выступления о рабочем и личном»: 17 февраля Клуб Про бизнес приглашает вас на большую встречу с экспертами и единомышленниками. Вас ждет насыщенный и полезный вечер: выступления спикеров, нетворкинг и полезные знакомства, мозговой штурм в кругу руководителей и собственников компании.
Выступление 1. «Как контролировать работу маркетолога и не слить бюджет»
Спикер Ирина Буко, Media Director AMDG
Выступление 2: «Запуск личного бренда: как не потратить время и получить результат»
Спикер Дмитрий Альфер, совладелец «Про бизнес Медиа», основатель маркетинговового агентства ALFER.LIVE
Что дальше? После выступлений, всех участников Клуба ждет нетворкинг и мозговой штурм
Встреча Клуба Про бизнес состоится 17 февраля в минском отеле «Реннесанс», большой зал. Тайминг:
18:00 — 19:00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза
Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие в игре, оформите разовое посещение Клуба.
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Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
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Генеральный партнер Клуба:
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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
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Как руководителю не потратить бюджет впустую и понять, эффективная реклама или нет? Чем таргетолог отличается от смм-щика, и что требовать от штатного специалиста,...
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