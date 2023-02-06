Как не слить бюджет на продвижение бизнеса и личного бренда

Источник материала: ProBusiness

Как руководителю не потратить бюджет впустую и понять, эффективная реклама или нет? Чем таргетолог отличается от смм-щика, и что требовать от штатного специалиста, фрилансера или агентства? Вокруг говорят про важность личного бренда, но как это работает и что конкретно делать?

«Маркетинг для руководителя: блиц-выступления о рабочем и личном»: 17 февраля Клуб Про бизнес приглашает вас на большую встречу с экспертами и единомышленниками. Вас ждет насыщенный и полезный вечер: выступления спикеров, нетворкинг и полезные знакомства, мозговой штурм в кругу руководителей и собственников компании.

Выступление 1. «Как контролировать работу маркетолога и не слить бюджет»

Спикер Ирина Буко, Media Director AMDG



Ирина Буко, фото из личного архива

Запуск рекламной кампании: какие стратегии наиболее эффективны

Креативы: на что обратить внимание при согласовании рекламных материалов?

Ведение рекламной кампании: какие работы должны быть произведены на каждом этапе

Анализ результатов: важные показатели в отчетности?

Выступление 2: «Запуск личного бренда: как не потратить время и получить результат»

Спикер Дмитрий Альфер, совладелец «Про бизнес Медиа», основатель маркетинговового агентства ALFER.LIVE



Дмитрий Альфер. Фото из личного архива

Миллионы лайков и бизнес-результаты: что вы не знали о личном бренде

Стратегия создания личного бренда: основные этапы

Чек-лист: с чего начать продвижение

Первые результаты есть. А что дальше?

Что дальше? После выступлений, всех участников Клуба ждет нетворкинг и мозговой штурм

Встреча Клуба Про бизнес состоится 17 февраля в минском отеле «Реннесанс», большой зал. Тайминг:

18:00 — 19:00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза

19:00 — 19:10 Рассадка за столы и приветствие участников Клуба

19:10 — 20:10 Блиц-выступления Ирины Буко и Дмитрия Альфера

20:10 — 20:40 Знакомство и нетворкинг

20:40 — 21:40 Мозговой штурм

21:40 — 23:00 Фуршет и неформальное общение

Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие в игре, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Фото: probusiness.io

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Генеральный партнер Клуба:





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