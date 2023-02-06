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Лукашенко направил соболезнования лидерам Турции и Сирии
06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает
Президент России Владимир Путин также направил Эрдогану и Асаду
По последним данным, число погибших в Турции достигло 284, в Сирии – 237.
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Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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