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Лукашенко направил соболезнования лидерам Турции и Сирии

06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает БЕЛТА.

Президент России Владимир Путин также направил Эрдогану и Асаду соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

По последним данным, число погибших в Турции достигло 284, в Сирии – 237.



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Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
 
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