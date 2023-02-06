Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает БЕЛТА .

Президент России Владимир Путин также направил Эрдогану и Асаду соболезнования в связи с жертвами землетрясения .

По последним данным, число погибших в Турции достигло 284, в Сирии – 237.