Паводками в Беларуси подтоплено 900 подворий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Паводки, ямы на дорогах и плохая уборка дворов – эти темы стали главными на оперативном совещании министров в Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

С начала года в стране постоянные температурные качели. Их последствия ответственные службы устраняют не всегда быстро и качественно.

Река Сож в Гомельской области растет на сантиметр в сутки. Вода уже захватила городской пляж, приближается к набережной. На юге Припять вышла за пределы опасного значения – больше семи с половиной метров. Подтоплено почти 900 подворий. Спасатели успокаивают: ситуация непростая, но контролируемая. Паводки прогнозировали еще в декабре.

«Подтаяло, а в последующем опять подморозило, и вода осталась, не сдренажировала в водную систему. В самых плохих прогнозных условиях мы оцениваем ситуацию, что может быть подтоплено порядка 169 населенных пунктов и 60 районов на территории Брестской, Гомельской и Минской областей», – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Севернее с последствиями непогоды едва справляются коммунальщики. Жители жалуются, что ликвидируют сугробы и гололед не вовремя. Проблема в ресурсах. Техника в процессе закупки, не хватает дворников.

«Задача сегодня – пересмотреть штатную численность. Средства на уборку придомовых территорий, содержание их в нормальном состоянии должны предусматриваться в нужном объеме, это позволит поднять и уровень заработной платы уборщиков придомовых территорий. Она сегодня, к сожалению, составляет около 30-35% от средней заработной платы в Минске, отсюда тоже и проблемы», –считает министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.

Дорожники включились в работу и тоже борются с последствиями температурных качелей. Покрытие разрушается, образуются ямы. Из-за них в январе произошло 400 аварий, это почти четверть от подобных ДТП за весь прошлый год. В Министерстве транспорта признают: латать ямы не значит полностью решить проблему.

«Из 15 тысяч километров дорог у нас практически 50% с просроченными межремонтными сроками сегодня эксплуатируется. В идеале вообще каждые семь лет устраивать слои износа на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием. Конечно, это не всегда выполняется», – признал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

В планах на этот год – привести в порядок 2,5 тысячи километров дорог по всей республике.

Метеорологи советуют белорусам не расслабляться. По ночам прогнозируют заморозки. Днем в некоторых районах столбики термометров будут подниматься выше нуля.