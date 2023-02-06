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Белорусы несут цветы к зданию посольства Турции после серии землетрясений

06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По погибшим во время мощного землетрясения в Турции скорбят в Беларуси. К зданию посольства в Минске несут цветы, лампады и свечи. Посол Турции Мустафа Озджан поблагодарил неравнодушных граждан за поддержку, передает «МИР 24».

«Хочу выразить признательность вам, белорусскому народу и белорусскому государству, за то, что вы проявляете солидарность и в это сложное время здесь с нами находитесь. Нам известно о том, что белорусская сторона готовится оказать содействие, ведется работа по отправке команды, которая поможет нам отреагировать на чрезвычайную ситуацию и минимизировать ее последствия», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан.

«Для нас, для белорусов, чужой беды не бывает. Где бы ни случилась трагедия, мы всегда протянем руку помощи. Это вызвало боль и тревогу, это искренние боль и соболезнования тем людям, которые погибли, родственникам», – рассказала председатель минской организации Белорусского союза женщин Ольга Чемоданова.

Соболезнования президентам Турции и Сирии выразил Александр Лукашенко. Также он передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Белорусов среди них нет. Обращения в дипмиссии не поступали.



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Теги: Минск
 
 
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Посол Турции Мустафа Озджан поблагодарил неравнодушных граждан за поддержку.
 
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