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Лукашенко создал комиссию для работы с теми, кто решил вернуться на родину

06.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с теми, кто хочет вернуться на родину, передает «МИР 24».

«Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти генерального прокурора, для того чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих, для того чтобы решить эту проблему с теми беглыми. Нужно смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет: они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию, вы в комиссии уже разберетесь», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Речь о белорусах, которые участвовали в беспорядках после президентских выборов 2020 года, а потом покинули страну. Помимо представителей ведомств, в состав комиссии вошли люди, которые пострадали от совершенных правонарушений. Каждый случай будут рассматривать индивидуально.



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Президент Беларуси подписал в понедельник соответствующий указ.
 
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