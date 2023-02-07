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Как работает автокредитование в странах Содружества

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Казахстане зарегистрировались первые пользователи онлайн-платформы льготного автокредитования. Больше 700 человек смогут приобрести машину по ставке 4% годовых. Как выглядит автокредитование в других странах СНГ – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Беларуси на льготных условиях продаются только отечественные авто. При покупке нужно внести четвертую часть от общей стоимости, а кредит выплатить в течение пяти лет. В первые три года ставка – 9,9%. Далее – чуть больше 13%.

В Кыргызстане автокредит можно оформить практически в любом банке. Государственных льгот нет, поэтому выгоднее обратиться в финансовое учреждение, которое сотрудничает с дилерским центром. Максимальный срок кредитования пять лет, сумма – до 8,5 млн сомов. Это около 6,5 млн рублей. Ставка – от 22% годовых в национальной валюте. Практически в каждом случае необходим первоначальный взнос – пятая часть от стоимости. Сейчас на рынке представлены авто из Японии, Кореи, Германии и России.

Льготного автокредитования в Армении нет. Новую машину можно купить по ставке от 13% до 21% годовых. Роль играет марка и объем двигателя. Банки дают деньги и на приобретение подержанного автомобиля, там ставки до 19%. Выплатить кредит нужно за пять лет. За новую машину можно расплачиваться до семи лет.

Льготного автокредита в Таджикистане нет. Приобрести машину в личное пользование можно по стандартному займу. Банки страны выдают на это 206 тысяч сомони, или 1 миллион 400 тысяч рублей. Правда, нужно внести первоначальный взнос – 20% от стоимости машины. Рассчитаться с банком можно в срок от трех месяцев до трех лет. Размер процентной ставки зависит от валюты, в которой берется кредит. 27% годовых, если в сомони, и 16% – в долларах.

Машину в Молдове можно купить в кредит через лизинговые компании и банки. Государственных льготных программ в стране нет. Но финансовые учреждения предлагают акции и выгодные условия. В банках кредит выдают на срок от года до пяти лет. Первый взнос может составить 10% от стоимости машины. Процентная ставка зависит от суммы аванса. Если вносишь до трети – 8,5% годовых. При авансе более 40% ставка снизится до 6,5%.



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В Беларуси на льготных условиях продаются только отечественные авто.
 
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