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Стратегия или сценарий? Как выстраивать маркетинг во время кризиса

07.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Стратегия или сценарий? Как выстраивать маркетинг во время кризиса
Фото: cpaexchange.ru

В условиях кризиса маркетологам приходится учитывать больше факторов при разработке стратегий. При этом планировать что-либо обычно сложно даже на совсем непродолжительный период. О том, как сейчас разрабатывать маркетинговую стратегию, порталу «Про бизнес» рассказала CEO Wunder Digital Беларусь Наталья Царикова.

Стратегия или сценарий? Как выстраивать маркетинг во время кризиса
Наталья Царикова
CEO Wunder Digital Беларусь

«Общайтесь со своей аудиторией»

— Люди тревожатся за будущее. Именно поэтому сейчас как никогда важно держать вашу аудиторию — потенциальных и реальных клиентов — в курсе всех новостей и изменений. Делитесь тем, что у вас происходит, так вы сформируете вокруг бренда лояльное комьюнити. Например, создавайте чаты для общения с аудиторией или запустите серию текстовых постов от лица членов команды.

Так в марте 2022 года основатель российского бренда GATE31 записал интервью, где поделился взглядом на работу компании в кризисной ситуации. Бренд сделал упор на честность: подтвердил, что бизнес переживает тяжелые изменения, и рассказал как долго бренд сможет поддерживать цены на прежнем уровне.


Стратегия или сценарий? Как выстраивать маркетинг во время кризиса

Человек будет охотнее взаимодействовать с брендом, с которым у него выстроена эмоциональная связь. За проявление своей человечности бренды получают лояльность и доверие аудитории. Так на интервью основателя GATE31 подписчики тепло отреагировали в соцсетях: они благодарили его за открытость и обещали поддерживать бренд в кризис.


Стратегия или сценарий? Как выстраивать маркетинг во время кризиса

Однако важно не только делиться актуальной информацией с клиентами, но и получать от них обратную связь. Слушайте свою аудиторию: что она пишет в соцсетях, как реагирует на активности других брендов, какое мнение высказывает в медиа — это поможет понять, что людям сейчас особенно нужно. Не забывайте проводить собственные опросы. Узнавайте, чего хотят клиенты именно от вас, что им нравится, а над чем стоит поработать.

«Стратегия — это умение непрерывно совершенствоваться»

Руководителю важно отслеживать состояние рынка, действия конкурентов и покупательную способность клиентов по сегментам. Чтобы на основе этих данных найти свой узкий сегмент\источники роста. Изучайте не только свою отрасль, но и смежные: так вы поймете, что происходит на соседних рынках и как другие руководители реагируют на кризис.

Маркетинговая стратегия — это, в первую очередь, движение по карте рынка: изменение либо сегмента, либо ценовой политики. Как правило, у компании есть три пути для регулирования цен в кризис: оставаться в текущей ценовой категории, уйти в категорию выше или ниже. Если вы планируете пересмотреть цены, комплексный анализ рынка поможет понять, насколько сократится или увеличится количество аудитории и прибыль.

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Страшно, что тратите деньги впустую?

Приходите 17 февраля 2023 года на встречу Клуба Про бизнес. Вас ждет насыщенный и полезный вечер: 2 выступления спикеров, нетворкинг и полезные знакомства, мозговой штурм в кругу руководителей и собственников компаний.

Темы выступлений:

  • «Как контролировать работу маркетолога и не слить бюджет»

Спикер: Ирина Буко, Media Director AMDG.

  • «Запуск личного бренда: как не потратить время и получить результат»

Спикер: Дмитрий Альфер, совладелец «Про бизнес Медиа», основатель маркетинговового агентства ALFER.LIVE.

Подробности здесь.

Основная функция маркетинговой стратегии в условиях кризиса — удержание доли рынка с помощью корпоративных целей и позиционирования. Компания может расти с помощью инвестиций или создания нового проекта в другом сегменте, то есть изменив стратегию по рынку.

Так поступили «Сбербанк» и Mail.ru Group, когда в 2020 году купили долю 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Тогда из-за распространения COVID-19 потребители быстро адаптировали свои модели покупок. Тогда приобретение лидирующего игрока на рынке доставки было перспективным активом. Сейчас же покупка сервиса можно назвать успешным стратегическим ходом «Сбербанка» и Mail.ru Group. Это подтверждает исследование компании Data Insight: в августе 2022 года «Самокат» установил рекорд по количеству доставленных заказов на рынке e-grocery.

«Если вы вынуждены отказаться от рекламы, у вас неработающая стратегия»

В кризис одни компании снижают свою активность практически полностью, другие наоборот — активно инвестируют в рекламу. В итоге первые сохраняют свои бюджеты, но пропадают из поля внимания аудитории, а вторые — повышают узнаваемость бренда и лояльность клиентов.

Часто компании вынуждены пересматривать свою бизнес-модель в условиях кризиса: регулировать каналы взаимодействия с покупателями, производство рекламы и количество инвестиций в нее. Однако остановка или сокращение рекламы имеет долгосрочные последствия, после которых компаниям иногда сложно восстановиться. Например, Coca-Cola приостановила размещение рекламы в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Тем самым компания сократила маркетинговые расходы на 30%. Согласно отчетам бренда, чистая прибыль Coca-Cola упала на 9%. В это же время главный конкурент компании — PepsiCo — адаптировался к изменениям и усилил маркетинговые инвестиции. Бренд снизил количество производимых напитков, сделав акцент на реализации готовых завтраков и выпуске чипсов. Благодаря этому, продажи компании выросли на 7,9%.

Помимо этого, реклама компаний в непростой период воспринимается клиентами как признак стабильности. Так бренды демонстрируют, насколько они сильны и настроены работать долго.

«Мыслите на перспективу: сценарии вместо стратегии»

Помните, что кризис не будет длиться вечно: рано или поздно ситуация нормализуется. Однако, чтобы с кризисом справиться, руководитель должен грамотно выстраивать управление процессами. Быстрое реагирование на ситуацию — это не управление, так как оно всегда связано с изменениями. К управлению относится: постановка целей, сохранение внимания на них и достижение, несмотря на рыночные условия.

В кризисы компании особенно нужны долгосрочные цели. Однако стратегия по их достижению становится более гибкой, а управление строится на Agile-подходах. Согласно исследованию Agile в России за 2022 год, представители малого бизнеса, который практиковали этот метод, высказываются на его счет положительно. Например, более 80% опрошенных подтвердили, что компания начала лучше управлять меняющимися приоритетами, а 60% отменили общий рост производительности.


Стратегия или сценарий? Как выстраивать маркетинг во время кризиса

Однако перед тем, как внедрять новую Agile-методологию в рабочий процесс, руководители должны провести первичную оценку команды и текущих проблем в управлении. Как правило, во время кризиса у компаний нет на это временных ресурсов. В таком случае, можно начинать с небольших изменений. Например, создать банк гипотез по улучшению продуктов или бизнес-модели. Также попробуйте разобрать возможные исходы компании после кризиса: от нейтральных до «шоковых». Так вы сделаете первые шаги к тому, чтобы превратить список текущих проблем в набор задач для команды.

Совет вместо вывода: меняйтесь

Будьте открытыми к изменениям: переработайте позиционирование, постоянно анализируйте ситуацию на рынке, и не «замирайте» на одном месте. Попробуйте оценить текущие возможности и пересмотреть свою маркетинговую стратегию. В работе учитывайте свежие данные: с устаревшими вы рискуете не попасть в новые реалии рынка.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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В условиях кризиса маркетологам приходится учитывать больше факторов при разработке стратегий. При этом планировать что-либо обычно сложно даже на совсем...
 
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