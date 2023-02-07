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Судебную систему обсудили во Дворце Независимости в Минске

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Публичная и современная. Реформирование судебной системы обсудили во Дворце Независимости, передает телеканал «МИР 24».

Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Судебная реформа по времени совпала с конституционной. Статус Верховного суда повышен, теперь он возглавляет общую систему правосудия. Появился и главный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание.

«Прошло несколько месяцев после принятия подобного решения. Особенно конституционные изменения. Не будет здесь какой-то ошибки и по Конституционному суду, и по Верховному суду. В связи с тем, что мы его делаем более независимым и поднимаем туда наверх к Всебелорусскому народному собранию. Апелляционный суд мы вводили, новую инстанцию, да? – да, экономический. Опыт уже какой-то есть. Какова здесь ситуация у нас?» – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Валентин Сукало отметил, что благодаря цифровизации удается отследить прохождение каждого дела в регионах. Это позволяет видеть эффективность работы каждого районного суда.

«Когда мы ввели аудиозапись судебных заседаний, а сейчас вводим и видеозапись, – становятся совершенно другие судебные процессы. Они менее конфликтные. Они более строгие. Они более точно соответствуют закону. Практически не стало жалоб на поведение судей. На нарушение правил судебного процесса. Это сделало правосудие и публичным, и более примирительным», – сообщил председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало.

Верховному суду Беларуси в этом году исполняется 100 лет.



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Благодаря цифровизации удается отследить прохождение каждого дела в регионах.
 
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