Судебную систему обсудили во Дворце Независимости в Минске

Валентин Сукало отметил, что благодаря цифровизации удается отследить прохождение каждого дела в регионах. Это позволяет видеть эффективность работы каждого районного суда.

«Когда мы ввели аудиозапись судебных заседаний, а сейчас вводим и видеозапись, – становятся совершенно другие судебные процессы. Они менее конфликтные. Они более строгие. Они более точно соответствуют закону. Практически не стало жалоб на поведение судей. На нарушение правил судебного процесса. Это сделало правосудие и публичным, и более примирительным», – сообщил председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало.