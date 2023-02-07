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Судебную систему обсудили во Дворце Независимости в Минске
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Публичная и современная. Реформирование судебной системы обсудили во Дворце Независимости, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Судебная реформа по времени совпала с конституционной. Статус Верховного суда повышен, теперь он возглавляет общую систему правосудия. Появился и главный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание.
Валентин Сукало отметил, что благодаря цифровизации удается отследить прохождение каждого дела в регионах. Это позволяет видеть эффективность работы каждого районного суда.
Верховному суду Беларуси в этом году исполняется 100 лет.
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Благодаря цифровизации удается отследить прохождение каждого дела в регионах.
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