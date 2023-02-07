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Посольство Беларуси в Турции выясняет судьбу двух граждан после землетрясения
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посольство Беларуси уточняет у компетентных органов Турции информацию о двух белорусских гражданах, связь с которыми была потеряна после произошедшего землетрясения, сообщили в пресс-службе МИД.
Накануне в МИД Беларуси сообщали, что посольства республики в Турции и Сирии находятся в постоянном контакте с национальными компетентными органами, информации о погибших и пострадавших гражданах Беларуси не поступало.
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В понедельник утром в Турции и Сирии произошло одно из самых мощных землетрясений последних лет.
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