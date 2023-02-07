Погода в СНГ: сильный снегопад в Армении, без осадков и тепло в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и мороз около пяти градусов будет сегодня в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – от метелей до устойчивого тепла в плюс 15. Где-то даже появились первые грибы, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Казахстан находится под влиянием средиземноморского циклона. На юге республики будет дождливо, туманно и пока плюс 10. На восток циклон принесет сильный снег.

Пока же в Семее ликвидируют подтопления. Из-за сточных вод «поплыли» шесть домов и 16 дворов. Канализационная труба накануне забилась, сотрудники коммунальных служб не справлялись с прибывающими потоками. На помощь пришли спасатели и местные власти. На месте работали больше сотни человек. Уложили 730 мешков с песком. Сейчас специалисты подсыпают грунт и продолжают откачивать воду.