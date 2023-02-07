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Погода в СНГ: сильный снегопад в Армении, без осадков и тепло в Таджикистане

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и мороз около пяти градусов будет сегодня в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – от метелей до устойчивого тепла в плюс 15. Где-то даже появились первые грибы, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан находится под влиянием средиземноморского циклона. На юге республики будет дождливо, туманно и пока плюс 10. На восток циклон принесет сильный снег.

Пока же в Семее ликвидируют подтопления. Из-за сточных вод «поплыли» шесть домов и 16 дворов. Канализационная труба накануне забилась, сотрудники коммунальных служб не справлялись с прибывающими потоками. На помощь пришли спасатели и местные власти. На месте работали больше сотни человек. Уложили 730 мешков с песком. Сейчас специалисты подсыпают грунт и продолжают откачивать воду.

Армения

В Армению наконец пришла зима с обильными осадками. Но если аграрии радуются снегу, то для транспортников это стало настоящей проблемой. Армянские спасатели вызволили из снежного плена почти 280 автомобилей и 500 человек за последние два дня. Перевал Варденяц закрыт, на магистралях, ведущих в Гюмри и Амасию, метель на дорогах, а перевалы в Лорийской области труднодоступны для грузовиков.

Таджикистан

После непродолжительных морозов в Душанбе пришло долгожданное тепло. В столице переменная облачность, осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 16. В некоторых горных районах Таджикистана ночью держится минусовая температура. Комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает: из-за обильных осадков и потепления на горных дорогах сохраняется опасность схода снежных лавин. Водителей просят соблюдать дистанцию и не выезжать без особой необходимости.

Кыргызстан

В Кыргызстане уже чувствуется приближение весны. Несмотря на февраль, теплые дни радуют все чаще. Сегодня в Бишкеке воздух прогреется до плюс восьми, будет солнечно и без осадков. Похожая погода и в Чуйской области. Необычный сюрприз природы зафиксировали местные жители. Прогуливаясь в лесополосе, они обнаружили грибы. Это оказалась фламмулина, или опенок зимний, – съедобный и полезный гриб. Неожиданную находку сняли на видео.

Беларусь

В Беларуси продолжаются перепады температуры. От минус десяти ночью до плюс одного градуса днем. Местами ожидается мокрый снег и гололедица. В теплую погоду к водоемам начали выбираться птицы. Так, в Минской области маленький лебедь запутался в камышах. Обессиленной и замерзшей птице помогли спасатели. Вытащили на берег, накормили и отпустили на волю.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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