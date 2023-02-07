|
Погода в СНГ: сильный снегопад в Армении, без осадков и тепло в Таджикистане
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно,
Казахстан
Пока же в Семее ликвидируют подтопления. Из-за сточных вод «поплыли» шесть домов и 16 дворов. Канализационная труба накануне забилась, сотрудники коммунальных служб не справлялись с прибывающими потоками. На помощь пришли спасатели и местные власти. На месте работали больше сотни человек. Уложили 730 мешков с песком. Сейчас специалисты подсыпают грунт и продолжают откачивать воду.
В Армению наконец пришла зима с обильными осадками. Но если аграрии радуются снегу, то для транспортников это стало настоящей проблемой. Армянские спасатели вызволили из снежного плена почти 280 автомобилей и 500 человек за последние два дня. Перевал Варденяц закрыт, на магистралях, ведущих в Гюмри и Амасию, метель на дорогах, а перевалы в Лорийской области труднодоступны для грузовиков.
Таджикистан
Кыргызстан
В Кыргызстане уже чувствуется приближение весны. Несмотря на февраль, теплые дни радуют все чаще. Сегодня в Бишкеке воздух прогреется до плюс восьми, будет солнечно и без осадков. Похожая погода и в Чуйской области. Необычный сюрприз природы зафиксировали местные жители. Прогуливаясь в лесополосе, они обнаружили грибы. Это оказалась фламмулина, или опенок зимний, – съедобный и полезный гриб. Неожиданную находку сняли на видео.
Беларусь
В Беларуси продолжаются перепады температуры. От минус десяти ночью до плюс одного градуса днем. Местами ожидается мокрый снег и гололедица. В теплую погоду к водоемам начали выбираться птицы. Так, в Минской области маленький лебедь запутался в камышах. Обессиленной и замерзшей птице помогли спасатели. Вытащили на берег, накормили и отпустили на волю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)