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Лукашенко: Банки – это кровеносная система экономики

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Банки – это кровеносная система экономики. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости обсудил совершенствование законодательства в финансовой сфере, передает «МИР 24».

«Мы не в коем случае не должны идти путем рекомендаций, которые даны нам еще в прошлом веке: банки должны быть «государство в государстве, они должны быть абсолютно независимы» и так далее. Классика – нет в мире ничего независимого. В нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий, и чтобы работать вместе с правительством на экономику», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь – одна из немногих стран в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов в случае экономической несостоятельности банка. Сейчас, по словам президента, развиваются технологии, изощренным становится кибермошенничество, строится новая система взаиморасчетов, поэтому нужно успевать реагировать.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что неудовлетворен работой правительства и банков по платежам при совершении внешнеторговых операций и потребовал решить проблему.



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Президент Беларуси во Дворце независимости обсудил совершенствование законодательства в финансовой сфере.
 
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