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Лукашенко: Банки – это кровеносная система экономики
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Банки – это кровеносная система экономики. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости обсудил совершенствование законодательства в финансовой сфере, передает «МИР 24».
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Президент Беларуси во Дворце независимости обсудил совершенствование законодательства в финансовой сфере.
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