О чем пишут мировые СМИ: землетрясение в Турции и Сирии и введение «бриткоина»

Число погибших в Турции и Сирии в результате разрушительного землетрясения превысило 4300 человек. Количество раненых в Турции составляет более 15 тысяч человек, в Сирии – более 3,5 тысяч, сообщает CNN. Турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) призвало местных жителей не выезжать на дороги, чтобы не создавать препятствий экстренным службам. Ряд стран направили в пострадавший регион спасательные миссии. В Турции продолжаются подземные толчки, которые повышают риск обрушения зданий и создают угрозу для людей.
В Великобритании планируют ввести в обращение новую цифровую валюту. «Бриткоин» может быть введен в обращение уже до конца текущего десятилетия, сообщает The Guardian. С 7 февраля стартует четырехмесячный процесс общественных консультаций по данному вопросу. Официальные лица изучат технические вопросы, связанные с введением «бриткоина». Согласно планам Банка Англии и Казначейства, цифровой фунт станет безопасной альтернативой наличным деньгам.
Казахстанские спасатели вылетели в Турцию. В состав группы также вошли медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана и кинологические расчеты, сообщает «Казахстанская правда». Группа укомплектована автотехникой, гидравлическими и пневматическими инструментами, отбойниками, перфораторами и прочими устройствами для проведения работ по разбору завалов. Предварительный город прибытия – Газиантеп.
Во время землетрясения в Турции пострадала одна гражданка Кыргызстана, заявили в МИД страны. Женщине 1984 года рождения была оказана медицинская помощь, сообщает «Вечерний Бишкек». К настоящему времени пациентка выписана из больницы с удовлетворительном состоянии. Также сотрудники генконсульства в Анталье выехали в Адану, где оказали помощь десяти гражданам Кыргызстана. Им выделили еду, воду, теплую одежду и одеяла и разместили в безопасном месте.
В Бресте состоится первенство Беларуси по плаванию среди юниоров. Соревнования пройдут с 8 по 11 февраля, сообщает БелТА. В турнире примут участие более 300 спортсменов в возрасте до 18 лет. Большинство из них уже обладают званиями мастером спорта и КМС. В программу войдут состязания на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м всеми стилями плавания (брасс, баттерфляй, вольный, на спине), а также эстафеты. Соревнования являются отборочными для участия в более крупных чемпионатах, в частности, в чемпионате Европы среди юниоров по плаванию.