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Дворец Пусловских в Беларуси открыт после реконструкции

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дворец Пусловских в белорусском городе Коссово открыли после масштабной реконструкции. На ремонтные работы ушло около 15 лет. О том, как из уникальных предметов, найденных во время раскопок, возрождали историю, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Сейчас этот зал называют рубиновым – по цветам интерьера. Каким он был раньше, неизвестно. Образ комнат восстанавливали наугад. Добавили неоготику, классицизм и немного ампира. А коллекции картин князей сменили репродукции.

«Ни фотографий, ни каких-то хороших археологических находок, ни лепнины, ничего этого не сохранилось. Поэтому эти два зала восстановлены по общему видению, характерному для XIX века, характерным стилю», –объяснила старший научный сотрудник Анна Васько.

Осколки керамики, стекла, посуда с княжеских столов теперь под плотным стеклом музея. Все это находки археологов.

«Этому кусочку около 170 лет. Именно благодаря этому кусочку была восстановлена эта печная плитка. Мы можем видеть полное сходство», – сказала Анна Васько.

Белорусские реставраторы отлили в глазури точные копии исторического изразца, а их около 70. Есть среди раритетов даже голова статуи древнегреческого бога. Теперь покровитель пастушества и скотоводства встречает гостей у входа в комплекс.

«Это часть оригинальной скульптуры, которая находилась на территории парка Пусловских. В наше время на основе этой скульптуры и архивных фотографий статуя Пана была восстановлена», – рассказал экскурсовод Артем Саевец.

Во Дворце для посетителей открыто семь залов. Можно попасть на княжеский танец в бальную комнату, в музыкальную и столовую. Экскурсии сменяются одна за другой. Особенно много их в последнюю среду каждого месяца. Это пилотный республиканский проект – в княжеский дом вход в этот день бесплатный.

«Все в больших помещениях. Помещение большое, и оттенки золота. Девочки любят все такое красивое», – оценила увиденное Полина Кириленко.

Полину впечатлили масштабы и игра цвета. Ее подругу Арину – оформление Белого зала.

«Мы с семьей примерно один раз в три месяца ездим на такие экскурсии. Очень нравится все», – сказала Арина Емельянчик.

Окна, похожие на бойницы и зубчатые башни – как дань времени. Каждая символизирует свой месяц года. Граф пожелал сделать свою резиденцию похожей на средневековый замок-крепость. А за сказочный образ и роскошь дворец именитых графов Пусловских назвали «Рыцарская греза».



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