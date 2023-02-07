Дворец Пусловских в Беларуси открыт после реконструкции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дворец Пусловских в белорусском городе Коссово открыли после масштабной реконструкции. На ремонтные работы ушло около 15 лет. О том, как из уникальных предметов, найденных во время раскопок, возрождали историю, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Сейчас этот зал называют рубиновым – по цветам интерьера. Каким он был раньше, неизвестно. Образ комнат восстанавливали наугад. Добавили неоготику, классицизм и немного ампира. А коллекции картин князей сменили репродукции.

«Ни фотографий, ни каких-то хороших археологических находок, ни лепнины, ничего этого не сохранилось. Поэтому эти два зала восстановлены по общему видению, характерному для XIX века, характерным стилю», –объяснила старший научный сотрудник Анна Васько.

Осколки керамики, стекла, посуда с княжеских столов теперь под плотным стеклом музея. Все это находки археологов.

«Этому кусочку около 170 лет. Именно благодаря этому кусочку была восстановлена эта печная плитка. Мы можем видеть полное сходство», – сказала Анна Васько.

Белорусские реставраторы отлили в глазури точные копии исторического изразца, а их около 70. Есть среди раритетов даже голова статуи древнегреческого бога. Теперь покровитель пастушества и скотоводства встречает гостей у входа в комплекс.