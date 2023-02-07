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Дворец Пусловских в Беларуси открыт после реконструкции
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дворец Пусловских в белорусском городе Коссово открыли после масштабной реконструкции. На ремонтные работы ушло около 15 лет. О том, как из уникальных предметов, найденных во время раскопок, возрождали историю, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Сейчас этот зал называют рубиновым – по цветам интерьера. Каким он был раньше, неизвестно. Образ комнат восстанавливали наугад. Добавили неоготику, классицизм и немного ампира. А коллекции картин князей сменили репродукции.
Осколки керамики, стекла, посуда с княжеских столов теперь под плотным стеклом музея. Все это находки археологов.
«Этому кусочку около 170 лет. Именно благодаря этому кусочку была восстановлена эта печная плитка. Мы можем видеть полное сходство», – сказала Анна Васько.
Белорусские реставраторы отлили в глазури точные копии исторического изразца, а их около 70. Есть среди раритетов даже голова статуи древнегреческого бога. Теперь покровитель пастушества и скотоводства встречает гостей у входа в комплекс.
«Это часть оригинальной скульптуры, которая находилась на территории парка Пусловских. В наше время на основе этой скульптуры и архивных фотографий статуя Пана была восстановлена», – рассказал экскурсовод Артем Саевец.
Во Дворце для посетителей открыто семь залов. Можно попасть на княжеский танец в бальную комнату, в музыкальную и столовую. Экскурсии сменяются одна за другой. Особенно много их в последнюю среду каждого месяца. Это пилотный республиканский проект – в княжеский дом вход в этот день бесплатный.
«Все в больших помещениях. Помещение большое, и оттенки золота. Девочки любят все такое красивое», – оценила увиденное Полина Кириленко.
Полину впечатлили масштабы и игра цвета. Ее подругу Арину – оформление Белого зала.
Окна, похожие на бойницы и зубчатые башни – как дань времени. Каждая символизирует свой месяц года. Граф пожелал сделать свою резиденцию похожей на средневековый замок-крепость. А за сказочный образ и роскошь дворец именитых графов Пусловских назвали «Рыцарская греза».
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На ремонтные работы ушло почти 15 лет.
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