Беларусь направит в Турцию отряд МЧС для ликвидации последствий землетрясения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свои соболезнования президентам Сирии и Турции направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в зону бедствия будет отправлен отряд специального назначения МЧС «Зубр». Рассматривается и вопрос оказания гуманитарной помощи Сирии, сообщает «МИР 24».

Жители республики собрались у посольства арабской страны, чтобы выразить поддержку пострадавшим . К зданию посольства сотни минчан принесли красные розы и зажгли лампады. В память погибших периодически объявляется минута молчания. В ближайшее время в посольстве Сирии появится книга скорби, где можно будет оставить слова сочувствия.

«Равнодушным это никого не могло оставить, у всех есть знакомые, все мы – люди и понимаем, что беда может прийти в любой дом. Быть безразличным в такое трудное время просто невозможно», – говорит жительница Минска Ирина Синькевич.

«Когда ты теряешь близких, это самое горестное, самое больное, что может быть в жизни человека, поэтому я считаю, что те, кто сегодня пришел почтить память и выразить слова соболезнования, действительно сопереживают народу Сирии», – сказал представитель минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Вадим Борисюк.

По данным Министерства иностранных дел, белорусов среди пострадавших в Сирии нет.