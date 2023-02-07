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Россия выделила 1300 квот на бесплатное образование для белорусских абитуриентов
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские абитуриенты начали подавать заявки на поступление в российские вузы. Квота на бесплатное образование – у 1300 человек. Бюджетных мест стало больше, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Абитуриентов из Беларуси в этом году готовы принять 740 российских университетов. Профессию можно выбрать любую: от врача до атомщика. Обучение – за счет правительства России. Белорусский студент получит стипендию и место в общежитии. Такую программу разработали в рамках Союзного государства. Теперь у белорусов и россиян одинаковые права на обучение в вузах обеих стран.
Подать заявку можно на специальном сайте. Белорусов в российские вузы будут принимать по результатам вступительных испытаний по профильным предметам. На творческие специальности придется сдать дополнительные экзамены. Отбор проходит в два этапа: в Минске и непосредственно в университетах России. Пройти обучение можно будет по разным уровням подготовки: от бакалавриата до ординатуры.
Абитуриенты Беларуси могут подать заявку на бесплатное обучение в российских вузах до 20 февраля.
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Такую программу разработали в рамках Союзного государства. Теперь у белорусов и россиян одинаковые права на обучение в вузах обеих стран.
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