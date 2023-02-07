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Россия выделила 1300 квот на бесплатное образование для белорусских абитуриентов

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские абитуриенты начали подавать заявки на поступление в российские вузы. Квота на бесплатное образование – у 1300 человек. Бюджетных мест стало больше, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Абитуриентов из Беларуси в этом году готовы принять 740 российских университетов. Профессию можно выбрать любую: от врача до атомщика. Обучение – за счет правительства России. Белорусский студент получит стипендию и место в общежитии. Такую программу разработали в рамках Союзного государства. Теперь у белорусов и россиян одинаковые права на обучение в вузах обеих стран.

«Самые популярные направления – это прикладная математика и информатика, лечебное дело и менеджмент. У Беларуси в общем объеме очень большая квота. 1300 из 30 тысяч – это достаточно весомое число. Кроме того, у белорусов отсутствует языковой барьер полностью, что позволяет им учиться по всему спектру специальностей, вузов, направлений», – рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.

Подать заявку можно на специальном сайте. Белорусов в российские вузы будут принимать по результатам вступительных испытаний по профильным предметам. На творческие специальности придется сдать дополнительные экзамены. Отбор проходит в два этапа: в Минске и непосредственно в университетах России. Пройти обучение можно будет по разным уровням подготовки: от бакалавриата до ординатуры.

Абитуриенты Беларуси могут подать заявку на бесплатное обучение в российских вузах до 20 февраля.



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Теги: Минск
 
 
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Такую программу разработали в рамках Союзного государства. Теперь у белорусов и россиян одинаковые права на обучение в вузах обеих стран.
 
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