Россия выделила 1300 квот на бесплатное образование для белорусских абитуриентов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские абитуриенты начали подавать заявки на поступление в российские вузы. Квота на бесплатное образование – у 1300 человек. Бюджетных мест стало больше, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Абитуриентов из Беларуси в этом году готовы принять 740 российских университетов. Профессию можно выбрать любую: от врача до атомщика. Обучение – за счет правительства России. Белорусский студент получит стипендию и место в общежитии. Такую программу разработали в рамках Союзного государства. Теперь у белорусов и россиян одинаковые права на обучение в вузах обеих стран.

«Самые популярные направления – это прикладная математика и информатика, лечебное дело и менеджмент. У Беларуси в общем объеме очень большая квота. 1300 из 30 тысяч – это достаточно весомое число. Кроме того, у белорусов отсутствует языковой барьер полностью, что позволяет им учиться по всему спектру специальностей, вузов, направлений», – рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.

Подать заявку можно на специальном сайте. Белорусов в российские вузы будут принимать по результатам вступительных испытаний по профильным предметам. На творческие специальности придется сдать дополнительные экзамены. Отбор проходит в два этапа: в Минске и непосредственно в университетах России. Пройти обучение можно будет по разным уровням подготовки: от бакалавриата до ординатуры.

Абитуриенты Беларуси могут подать заявку на бесплатное обучение в российских вузах до 20 февраля.