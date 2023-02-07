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Трое граждан Беларуси не вышли на связь в Турции после землетрясения

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Турции не выходят на связь несколько граждан Беларуси. Об этом сообщили в посольстве в Анкаре. В дипмиссии поддерживают контакт с их родственниками и уточняют информацию в компетентных органах Турции, передает телеканал «МИР 24».

«Не вышли на связь три гражданина Беларуси. В городе Хатай один взрослый и ребенок, в Кахраманмараше один взрослый. Вся информация о белорусах, которые не вышли связь с посольством, передана в консульский департамент МИД Турции. В установлении их местонахождения также задействованы возможности офисов почетных консулов Беларуси в Турции и Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции», – сообщил первый секретарь посольства Беларуси в Турции Сергей Шинкевич.

Сотрудники посольства продолжают обзванивать граждан Беларуси, которые состоят на консульском учете диппредставительства и проживают в Турции. По информации первого секретаря посольства, если человек не выйдет на связь после разбора завалов или его имени не будет среди погибших, его признают без вести пропавшим.



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Посольство Беларуси уточняет информацию в компетентных органах Турции.
 
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