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Трое граждан Беларуси не вышли на связь в Турции после землетрясения
07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Турции не выходят на связь несколько граждан Беларуси. Об этом сообщили в посольстве в Анкаре. В дипмиссии поддерживают контакт с их родственниками и уточняют информацию в компетентных органах Турции, передает телеканал «МИР 24».
«Не вышли на связь три гражданина Беларуси. В городе Хатай один взрослый и ребенок, в Кахраманмараше один взрослый. Вся информация о белорусах, которые не вышли связь с посольством, передана в консульский департамент МИД Турции. В установлении их местонахождения также задействованы возможности офисов почетных консулов Беларуси в Турции и Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции», – сообщил первый секретарь посольства Беларуси в Турции Сергей Шинкевич.
Сотрудники посольства продолжают обзванивать граждан Беларуси, которые состоят на консульском учете диппредставительства и проживают в Турции. По информации первого секретаря посольства, если человек не выйдет на связь после разбора завалов или его имени не будет среди погибших, его признают без вести пропавшим.
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Посольство Беларуси уточняет информацию в компетентных органах Турции.
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