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Новый налог на профессиональный доход заплатили 23 тысячи белорусов

07.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Налог на профессиональный доход активно начали платить индивидуальные предприниматели и самозанятые в Беларуси. За январь новым видом отчислений воспользовались 23 тысячи граждан, сообщает «МИР 24».

Система работает онлайн. Чеки выдает специальное приложение. С начала года – столько оно работает – уже выдано больше 200 тысяч квитанций. Переход на этот формат продолжается. Главное, чтобы деятельность попадала в список разрешенных. Среди них – мастер маникюра, парикмахер, айтишник, репетитор, курьер и фотограф.

«Перечень определен постановлением правительства и включает на сегодняшний день только те виды деятельности, которые в соответствии с Гражданским кодексом не относятся к предпринимательству. Это дополнительно новый вид деятельности, который предполагает, что заказ получен через интернет и результаты работы предоставляются именно через интернет», – отметил начальник управления Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

В этом году налоговые службы будут работать над расширением видов деятельности.



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