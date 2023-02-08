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Посол Турции в Минске поблагодарил Беларусь за помощь после землетрясения
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отправляет спасателей в Турцию для помощи в поиске людей под завалами, сообщает «МИР 24». Председатели Совета Республики Беларуси выразили соболезнования пострадавшим странам, возложили цветы и передали слова поддержки народам Турции и Сирии.
Посол Турции Мустафа Озджан поблагодарил Беларусь за помощь в поиске пропавших. По его словам, такое внимание помогает хоть немного облегчить скорбь и пережить катастрофу.
«Главой государства еще принято решение проработать вопрос о материальной помощи. Гуманитарный груз определится, когда турецкая и сирийская сторона сообщат, что им необходимо. Беларусь всегда вместе. Это наши друзья, это наши люди», – отметил председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.
Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции
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По словам дипломата, внимание друзей помогает хоть немного облегчить скорбь и пережить катастрофу.
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