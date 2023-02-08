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Посол Турции в Минске поблагодарил Беларусь за помощь после землетрясения

08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправляет спасателей в Турцию для помощи в поиске людей под завалами, сообщает «МИР 24». Председатели Совета Республики Беларуси выразили соболезнования пострадавшим странам, возложили цветы и передали слова поддержки народам Турции и Сирии.

Посол Турции Мустафа Озджан поблагодарил Беларусь за помощь в поиске пропавших. По его словам, такое внимание помогает хоть немного облегчить скорбь и пережить катастрофу.

«Беларусь в сложное время оказалась с нами. Наши белорусские друзья и коллеги звонят и выражают свои соболезнования, приходят лично и выражают их прямо в нашем присутствии. Мы очень признательны лично президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко за согласование в направлении в Турецкую Республику поисково-спасательной бригады тяжелого класса и выделение самолета для их доставки в Турцию», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан.

«Главой государства еще принято решение проработать вопрос о материальной помощи. Гуманитарный груз определится, когда турецкая и сирийская сторона сообщат, что им необходимо. Беларусь всегда вместе. Это наши друзья, это наши люди», – отметил председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, через несколько часов – еще одно, магнитудой уже 7,6. По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 3703 человека, ранены 22 286 человек. В Сирии, по оценке Красного Креста, жертвами землетрясения стали более 1,5 тысячи человек, ранены свыше 3,5 тысячи.



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По словам дипломата, внимание друзей помогает хоть немного облегчить скорбь и пережить катастрофу.
 
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