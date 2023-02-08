Игнорирование технологий и пагубная самоуверенность: подборка громких провалов в мировом бизнесе

Источник материала: ProBusiness

Если вы думаете, что факапят только мелкие неопытные компании, то вы сильно заблуждаетесь. Иногда опытные гиганты совершают ошибку за ошибкой, будто нарочно уводя бизнес в пропасть. Но в любом провале самое главное — вовремя его заметить и постараться исправить последствия. Редакция «Про бизнес» вспомнила про громкие провалы бизнеса в прошлом году и в последние десятилетия.

1. Илон Маск и Twitter

Покупка американским предпринимателем Илоном Маском его любимой соцсети Twitter стала, похоже, самым громким и обсуждаемым бизнес-факапом в 2022 году. В этой сделке все как-то сразу незаладилось: то бизнесмен заявлял, что покупает актив, то находил причины отказаться от этой затеи. Подобные «колебания» были очень похожи на желание сбить цену — акции компании Twitter падали на фоне такого странного поведения потенциального «инвестора».

И когда все уже смирились с тем, что никакой покупки не будет, а Илону Маску грозил суд за уклонение от сделки, продажа компании все-таки состоялась. Ради нее известному предпринимателю пришлось даже взять кредит в $ 13 млрд.



Фото: discover24.ru

Многие восприняли новость очень позитивно. Однако эйфория поклонников Илона и Twitter быстро прошла. С ходу бизнесмен ввел на платформе платную верификацию, что породило хаос: пользователи стали массово выдавать себя за крупные компании и знаменитостей.

Маск на этом не остановился и уволил половину сотрудников компании, а потом понял, что большинтсво уволенных очень нужны ему для работы. Но почему-то стратегия не изменилась. Мало того, она стала жестче: от персонала требовали чуть ли не «присяги на верность». Это спровоцировало еще больший отток специалистов.

Вишенкой на торте неудач стала информация о том, что данные 400 млн пользователей Twitter выставили на продажу на нелегальном рынке.

2. Банкротство криптобиржи FTX

Еще один громкий провал прошлого года — банкротство крупнейшей в мире криптовалютной биржи FTX Group. В эту компанию не вкладывался разве что ленивый. В итоге крах FTX стал причиной кризиса не только на криптовалютном, но и венчурном рынке — некогда привлекательный актив принес всем лишь разочарование. Примечательно, что пострадали не только неопытные инвесторы, но и гиганты рынка: например, лидер криптоиндустрии биржа Binance тоже вкладывалась в проект.

Компания Binance даже хотела купить терпящего бедствие конкурента, но отказалась от этой идеи и ускорила банкротство FTX.





3. Провал в киноиндустрии от MoviePass

В 2011 году появился сервис подписки на кинотеатры MoviePass. Логика была такая — предложить за $ 50 подписку на просмотр одного фильма в день, в любое время и в любом месте. Но компания несколько лет была на грани выживания. Идея, что те, кто смотрит мало, покроет расходы на тех, кто смотрит много, не сработала.

Поэтому в 2017 году Helios и Matheson Analytics купили MoviePass, уволили его основателя и снизили цену ежемесячной подписки до $ 10. Новые владельцы рассчитывали, что смогут поторговаться с кинотеатрами и получить билеты со скидкой. Тогда бы MoviePass стал бы крупным игроком в экосистеме Голливуда. Но сеть кинотеатров AMC отказалась от сотрудничества и запустила свой собственный сервис подписки.

В 2019 году MoviePass закрылась.

4. Обвал акций Beyond Meat

Однажды производитель растительного мяса Beyond Meat произвел фурор на рынке. Многие заговорили о том, что именно за этим будущее. Но за 2022 год акции комании упали на более чем 80%. Казалось, что это все из-за сканадала с плесенью, который разразился после откровений бывшего сотрудника компании. Но проблема в другом — прошел ажиотаж и новизна продукта, а следом упали продажи.



Фото: foxbusiness.com

Эксперты говорят, якобы одна из причин падения интереса к этому продукту в том, что растительное мясо перестало восприниматься как более здоровая альтернатива животному.

5. Quibi: нельзя брать деньги за то, что другие предлагают бесплатно

Стартап Quibi привлек $ 1,7 млрд закрылся, но закрылся через полгода после запуска своего стриминга. Основатели проекта хотели создавать 10-минутные клипы в вертикальном формате, которые бы люди смотрели по пути на работу.

Но Youtube и TikTok бесплатны, и лишь немногие клиенты были готовы платить за контент только для смартфонов. Затем началась пандемия. Сразу после запуска приложения многие перестали ездить на работу, и у них появилось гораздо больше времени дома, чтобы смотреть контент на большом экране.

Кроме того, пользователям хотелось смотреть на звезд первой величины, а не на привычных ютуберов или тиктокеров. Но этого людям не дали.

6. Разочарование для геймеров от Google Stadia

Сервис Google Stadia должен был предоставлять геймерам доступ к играм в любое время и в любом месте, без необходимости загружать или устанавливать их. Но реализовать это оказалось труднее, чем заявить о намерениях. Бесконечные сбои и отключения просто «выбесили» пользователей. Негатива добавило и слишком малое количество доступных игр. В итоге сервис закрыли.

7. Важность принятия адекватных решений: почему и как Yahoo! потеряла рынок

В 1998 году Yahoo отказалась покупать Google за $ 1 млн. Через четыре год компания осознала ошибку и предложила конкурентам $ 3 млрд, но те попросили уже $ 5 млрд. Yahoo отказалась.

В 2006 году Yahoo собиралась купить Facebook за $ 1,1 млрд, потом снизили цену до $ 800 млн, но владельцы соцсети отказались.



Фото: theepochtimes.com

В 2008 году компания Microsoft хотела купить Yahoo! за $ 44,6 млрд, но владельцы отказались. Через 8 лет компания Verizon купила Yahoo за $ 4,6 млрд.

В итоге Yahoo! оказалась там, где она есть сейчас, и догнать конкурентов уже не может.

8. Скандалы и Meta

Доходы компании Meta за третий квартал 2022 года упали на 46%: заработок от операционной деятельности составил $ 5,6 млрд, против $ 10,4 млрд в третьем квартале 2021 года. Это результат конкуренции и скандалов (например, с откровениями бывших работников и утечками данных).

Неудачным оказался и план бренда по запуску метаплатформы. До сих пор непонятно, как все это применять на практике.

9. Intel проигрывает AMD

Компания Intel впервые за многие годы работы стала испытывать финансовые трудности. Чтобы улучшить финансовое положение, Intel ввел режим жесткой экономии. Компания сократит расходы на $ 10 млрд к 2025 году. Кроме того, есть данные, что в планах компании масштабные увольнения сотрудников.

По рыночной капитализации в 2022 году Intel обошла компания Advanced Micro Devices (AMD). Этот производитель начал осваивать новые отрасли. Например, в феврале 2022 года AMD приобрела компанию по производству адаптивных чипов Xilinx. Чипы AMD теперь встроены в некоторые модели Tesla, марсоход NASA Mars Perseverance, вышки сотовой связи 5G и не только.

10. Kodak: не стоит цепляться за прошлое

В 1975 году компания Kodak изобрела первую цифровую камеру, но не стала использовать эту технологию. Почему? Владельцы бизнеса просто боялись навредить своему прибыльному бизнесу по производству пленки.

Итог — Kodak подала заявление о банкротстве в 2012 году, не справившись с цифровой конкуренцией.