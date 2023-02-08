Лукашенко потребовал решить проблему платежей из-за рубежа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разработать систему платежей, которая будет работать за рубежом – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед правительством и банками Беларуси. Из-за санкций, введенных западными финансовыми учреждениями, партнеры из Европы не могут проводить платежи, передает телеканал «МИР 24».

«Мы вроде продукцию можем поставить и прочее. В ближайшее время мы рассмотрим, отчитаются правительство и банки, как они работают по платежам. Товары поставили, деньги не можем вернуть. Какие тут изменения в законодательстве нужны? Просто нужно упираться и работать. Этой проблемы быть не должно. Ее нет. Мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как нужно работать», – сказал Лукашенко.

На совещании обсудили также новации в банковском кодексе. В частности, условия потребительского кредитования. Предложили установить перечень случаев, когда финансовое учреждение может потребовать досрочно погасить кредит.

«Если гражданин своевременно не возвращает кредит, то ранее банк имел право установить ему повышенную процентную ставку. Сейчас банк не будет иметь такого права. Речь идет о добросовестных гражданах, которые попали в затруднительную ситуацию. Они будут дополнительно защищены», – отметил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

Предложения президент поручил доработать. Поправки внести в документ и отправить на рассмотрение в парламент.