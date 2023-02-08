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Лукашенко потребовал решить проблему платежей из-за рубежа
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разработать систему платежей, которая будет работать за рубежом – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед правительством и банками Беларуси. Из-за санкций, введенных западными финансовыми учреждениями, партнеры из Европы не могут проводить платежи, передает телеканал «МИР 24».
«Мы вроде продукцию можем поставить и прочее. В ближайшее время мы рассмотрим, отчитаются правительство и банки, как они работают по платежам. Товары поставили, деньги не можем вернуть. Какие тут изменения в законодательстве нужны? Просто нужно упираться и работать. Этой проблемы быть не должно. Ее нет. Мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как нужно работать», – сказал Лукашенко.
На совещании обсудили также новации в банковском кодексе. В частности, условия потребительского кредитования. Предложили установить перечень случаев, когда финансовое учреждение может потребовать досрочно погасить кредит.
Предложения президент поручил доработать. Поправки внести в документ и отправить на рассмотрение в парламент.
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Из-за санкций, введенных западными финансовыми учреждениями, партнеры в Европе не могут проводить платежи.
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