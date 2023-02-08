Белорусские студенты вышли на сцену Большого театра оперы и балета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском театре оперы и балета провели необычный конкурс среди молодежи. Любители искусства должны были снять интересное видео. А победителям посчастливилось на один вечер стать актерами и сыграть в опере «Богема», передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Студентка Софья Солдатенко – большая поклонница вокализов, обертонов и ярких арий. Ходит в театр чаще, чем в кино. За кулисами Большого оперного оказалась впервые. Все благодаря идее, которую давно хотела воплотить.

«Идея моего видеоролика – о том, что человек не смог пройти пробы на театральную роль и расстроенный сидит возле театра. Я сделала несколько кадров, разочарованное лицо. Я на самом деле тогда была просто в плохом настроении, и у меня хорошо получилось сыграть грустную роль», – рассказала студентка Белорусского государственного университета, победительница конкурса Софья Солдатенко.

В конкурсе от большого театра приняли участие больше полусотни человек. В финал вышли шестеро. Кто-то давно мечтал о большой сцене, а кто-то просто решил попытать удачу, и не прогадал. И вот они на тренировочной площадке. Позиции и точки на подмостках для них выставляет главный режиссер Большого театра.

«Эти счастливчики не просто смогут выйти на сцену Большого театра, они смогут совершить тот самый шаг, которого, может быть, нам иногда не хватает в достижении нашей важной, главной цели. Исполнится мечта. Кто-то мечтал хотя бы заглянуть за кулисы», – рассказала главный режиссер Большого театра оперы и балета Беларуси Анна Моторная.

Роль выбрана, грим наложен, образ проработан, и вот – генеральная репетиция. Пока есть время, дебютантки наслаждаются образом и делают памятные селфи.