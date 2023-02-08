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Белорусские студенты вышли на сцену Большого театра оперы и балета
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском театре оперы и балета провели необычный конкурс среди молодежи. Любители искусства должны были снять интересное видео. А победителям посчастливилось на один вечер стать актерами и сыграть в опере «Богема», передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В конкурсе от большого театра приняли участие больше полусотни человек. В финал вышли шестеро. Кто-то давно мечтал о большой сцене, а кто-то просто решил попытать удачу, и не прогадал. И вот они на тренировочной площадке. Позиции и точки на подмостках для них выставляет главный режиссер Большого театра.
Роль выбрана, грим наложен, образ проработан, и вот – генеральная репетиция. Пока есть время, дебютантки наслаждаются образом и делают памятные селфи.
«Костюм экстравагантный. Наверное, хорошо, что я себя не вижу. Он привлекает внимание. В принципе, а зачем тогда я выхожу на сцену? Чтобы привлекать к себе внимание. Поэтому, мне повезло, что мне достался такой наряд. Очень волнительно, зажглись уже люстры. Назад пути нет, все получится, все будет хорошо!», – поделилась студентка Белорусского национального технического университета, победительницы конкурса Валерия Журавкина.
Аншлаг, свет софитов, начало постановки. На сцене – опера «Богема». История рассказывает о талантливых молодых людях, еще не получивших известность. Такой символичный дебют юные артистки не забудут. А может, для кого-то он станет решающим в жизни.
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Любители искусства должны были снять интересное видео. А победителям посчастливилось на один вечер стать актерами.
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