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О чем пишут мировые СМИ: последствия землетрясения в Турции и Сирии и акции протеста во Франции

08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших при землетрясении в Турции и Сирии приблизилось к восьми тысячам человек. По последним данным, число жертв в Турции составило 5894, в Сирии – 2032 (с учетом территорий, которые находятся под контролем боевиков), сообщает The Guardian. Свыше восьми тысяч человек были спасены из-под обломков зданий в Турции, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 пострадавших от катаклизма провинций зоной бедствия и ввел чрезвычайное положение в регионе на три месяца.

Сотни тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщает France 24. В министерстве внутренних дел оценили количество участников демонстраций в 750 тысяч, в профсоюзах – в два миллиона. В результате работа общественного транспорта была нарушена, а поставки на нефтеперерабатывающие заводы приостановились. Новые акции и забастовки запланированы на субботу, 11 февраля.

Вторая группа спасателей из Казахстана готовится вылететь в Турцию. Общее количество специалистов, направленных для ликвидации последствий мощного землетрясения, составит 100 человек, сообщает «Казахстанская правда». В состав второго эшелона войдут 60 человек личного состава: спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты. Они оснащены 150 видами аварийно-спасательных инструментов и более чем 160 видами медикаментов. Вторая группа спасателей направится в город Газиантеп.

В Кыргызстане прошли первые испытания технологии 5G. В ходе эксперимента удалось повысить скорость передачи данных до 1690-2000 Мбит/с – в семь раз больше по сравнению с 4G, сообщает «Вечерний Бишкек». Скорость приема данных составила 105 Мбит/с, пропускная способность увеличилась с 33% до 100%. В ходе тестовых испытаний операторы связи продемонстрировали возможности 5G в сфере виртуальной реальности и управления робототехникой, а также качество сервисов видеоконтента.

В Беларуси в 2022 году высадили более 37 тысяч гектаров леса. При этом 91,7% площади новых насаждений занимают хвойные деревья, 8,3% – лиственные, сообщает БелТА. Более 50% высаженных культур были выведены на генетико-селекционной основе. Эксперты отметили, что одной из главных причин сокращения лесов являются пожары. За 2022 год в Беларуси было зарегистрировано 669 лесных пожаров общей площадью 612,5 га. 95% из них оказались связаны с человеческим фактором.



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В Турции и Сирии растет число погибших после землетрясения 6 февраля. Во Франции сотни тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы.
 
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