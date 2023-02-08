О чем пишут мировые СМИ: последствия землетрясения в Турции и Сирии и акции протеста во Франции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших при землетрясении в Турции и Сирии приблизилось к восьми тысячам человек. По последним данным, число жертв в Турции составило 5894, в Сирии – 2032 (с учетом территорий, которые находятся под контролем боевиков), сообщает The Guardian . Свыше восьми тысяч человек были спасены из-под обломков зданий в Турции, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 пострадавших от катаклизма провинций зоной бедствия и ввел чрезвычайное положение в регионе на три месяца.

Сотни тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщает France 24 . В министерстве внутренних дел оценили количество участников демонстраций в 750 тысяч, в профсоюзах – в два миллиона. В результате работа общественного транспорта была нарушена, а поставки на нефтеперерабатывающие заводы приостановились. Новые акции и забастовки запланированы на субботу, 11 февраля.

Вторая группа спасателей из Казахстана готовится вылететь в Турцию. Общее количество специалистов, направленных для ликвидации последствий мощного землетрясения, составит 100 человек, сообщает «Казахстанская правда» . В состав второго эшелона войдут 60 человек личного состава: спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты. Они оснащены 150 видами аварийно-спасательных инструментов и более чем 160 видами медикаментов. Вторая группа спасателей направится в город Газиантеп.

В Кыргызстане прошли первые испытания технологии 5G. В ходе эксперимента удалось повысить скорость передачи данных до 1690-2000 Мбит/с – в семь раз больше по сравнению с 4G, сообщает «Вечерний Бишкек» . Скорость приема данных составила 105 Мбит/с, пропускная способность увеличилась с 33% до 100%. В ходе тестовых испытаний операторы связи продемонстрировали возможности 5G в сфере виртуальной реальности и управления робототехникой, а также качество сервисов видеоконтента.