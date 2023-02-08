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О чем пишут мировые СМИ: последствия землетрясения в Турции и Сирии и акции протеста во Франции
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество погибших при землетрясении в Турции и Сирии приблизилось к восьми тысячам человек. По последним данным, число жертв в Турции составило 5894, в Сирии – 2032 (с учетом территорий, которые находятся под контролем боевиков), сообщает
Сотни тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщает
Вторая группа спасателей из Казахстана готовится вылететь в Турцию. Общее количество специалистов, направленных для ликвидации последствий мощного землетрясения, составит 100 человек, сообщает
В Кыргызстане прошли первые испытания технологии 5G. В ходе эксперимента удалось повысить скорость передачи данных до 1690-2000 Мбит/с – в семь раз больше по сравнению с 4G, сообщает
В Беларуси в 2022 году высадили более 37 тысяч гектаров леса. При этом 91,7% площади новых насаждений занимают хвойные деревья, 8,3% – лиственные, сообщает
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В Турции и Сирии растет число погибших после землетрясения 6 февраля. Во Франции сотни тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы.
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