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Спецотряд МЧС Беларуси «Зубр» отправился в Турцию разбирать завалы

08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В зону землетрясения в Турции направился белорусский специальный отряд «Зубр». Соответствующее поручение дал президент Александр Лукашенко. Со спасателями встретилась корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко

«Можно лишь удивляться, что такого не было раньше»

Сейсмолог о разрушительном землетрясении в Турции
На борту этого самолета вместо туристов спасатели, а чемоданы заменила спецтехника. «Птицу помощи», белорусский Ил-76, ждут в районах, разрушенных в результате землетрясения.

Разбирать завалы они эти спасатели могут автономно в течение 10 дней. Белорусский отряд специального назначения «Зубр» – поисково-спасательная команда тяжелого класса. Это высший международный стандарт.

«Их задача – принять поручения по дислокации в районе проведения аварийно-спасательных работ – место будет уточнено по прибытии штабом проведения мероприятий, –организовать лагерь и приступить к ликвидации последствий этого землетрясения», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Спасатели могут укреплять нестабильные конструкции, искать людей с помощью собак, ликвидировать химические аварии. В турецкую зону бедствия отправились 64 специалиста. Командировка продлится 12 дней.

«Мы реагируем всей тяжелой командой. В состав входят медики, спасатели-кинологи, группа разведки, химико-радиационной безопасности, специалисты по оценке стабильности строительных конструкций, ну и, конечно, спасатели», – отметил начальник отряда специального назначения Игорь Зарембо.

В грузовом отсеке самолета экипировка, снаряжение, техника повышенной проходимости. Ее будут использовать в наиболее разрушенных районах. С доставкой до Турции помогли военные.

«Загружены два специальных автомобиля и груз общей сложностью 25 тонн. Белорусские военнослужащие совместно с министерством чрезвычайных ситуаций оказывали помощь не только Турецкой Республике, но также в 2020 году в феврале этим же экипажем, этим же самолетом, с этого же аэродрома доставлялся гуманитарный груз в Китай», – сказал заместитель командира авиационной базы Александр Фаустов.

МЧС Беларуси также прорабатывает вопрос об отправке гуманитарного груза в Сирию.

В пострадавших регионах Турции и Сирии проживают и белорусы. На связи с ними посольство. Уточнить информацию о родственниках можно на экстренных телефонных линиях дипмиссий.



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В турецкую зону бедствия полетели 64 специалиста. Командировка продлится 12 дней.
 
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