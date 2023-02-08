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Спецотряд МЧС Беларуси «Зубр» отправился в Турцию разбирать завалы
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В зону землетрясения в Турции направился белорусский специальный отряд
Разбирать завалы они эти спасатели могут автономно в течение 10 дней. Белорусский отряд специального назначения «Зубр» – поисково-спасательная команда тяжелого класса. Это высший международный стандарт.
Спасатели могут укреплять нестабильные конструкции, искать людей с помощью собак, ликвидировать химические аварии. В турецкую зону бедствия отправились 64 специалиста. Командировка продлится 12 дней.
В грузовом отсеке самолета экипировка, снаряжение, техника повышенной проходимости. Ее будут использовать в наиболее разрушенных районах. С доставкой до Турции помогли военные.
МЧС Беларуси также прорабатывает вопрос об отправке гуманитарного груза в Сирию.
В пострадавших регионах Турции и Сирии проживают и белорусы. На связи с ними посольство. Уточнить информацию о родственниках можно на экстренных телефонных линиях дипмиссий.
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В турецкую зону бедствия полетели 64 специалиста. Командировка продлится 12 дней.
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