Спецотряд МЧС Беларуси «Зубр» отправился в Турцию разбирать завалы

«Их задача – принять поручения по дислокации в районе проведения аварийно-спасательных работ – место будет уточнено по прибытии штабом проведения мероприятий, –организовать лагерь и приступить к ликвидации последствий этого землетрясения», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Спасатели могут укреплять нестабильные конструкции, искать людей с помощью собак, ликвидировать химические аварии. В турецкую зону бедствия отправились 64 специалиста. Командировка продлится 12 дней.

«Мы реагируем всей тяжелой командой. В состав входят медики, спасатели-кинологи, группа разведки, химико-радиационной безопасности, специалисты по оценке стабильности строительных конструкций, ну и, конечно, спасатели», – отметил начальник отряда специального назначения Игорь Зарембо.

В грузовом отсеке самолета экипировка, снаряжение, техника повышенной проходимости. Ее будут использовать в наиболее разрушенных районах. С доставкой до Турции помогли военные.

«Загружены два специальных автомобиля и груз общей сложностью 25 тонн. Белорусские военнослужащие совместно с министерством чрезвычайных ситуаций оказывали помощь не только Турецкой Республике, но также в 2020 году в феврале этим же экипажем, этим же самолетом, с этого же аэродрома доставлялся гуманитарный груз в Китай», – сказал заместитель командира авиационной базы Александр Фаустов.

МЧС Беларуси также прорабатывает вопрос об отправке гуманитарного груза в Сирию.

В пострадавших регионах Турции и Сирии проживают и белорусы. На связи с ними посольство. Уточнить информацию о родственниках можно на экстренных телефонных линиях дипмиссий.