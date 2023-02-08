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Белорусские учителя смогут питаться в школьных столовых
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские учителя смогут питаться в школьных столовых. Об этом заявила член Совета Республики Национального Собрания Ирина Старовойтова. В Кодекс образования внесли соответствующие изменения, передает «МИР 24».
Теперь комплексный обед из трех блюд преподавателям будет стоить 3 белорусских рубля. Это примерно 80 российских. По такой же цене кормят и учеников.
«Если они хотят получить полноценный горячий обед, то они оставляют заявку в Viber, мы их собираем и отправляем работникам столовой», – рассказала директор средней школы №121 города Минска Жанна Давидович.
Ранее учителям было запрещено питаться в столовых вместе со школьниками. Чтобы перекусить, им приходилось закрываться в кабинете на переменах. Поэтому педагоги написали жалобу в Министерство образования Беларуси.
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Комплексный обед из трех блюд преподавателям будет стоить 3 белорусских рубля.
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