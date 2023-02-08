Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские учителя смогут питаться в школьных столовых. Об этом заявила член Совета Республики Национального Собрания Ирина Старовойтова. В Кодекс образования внесли соответствующие изменения, передает «МИР 24».

Теперь комплексный обед из трех блюд преподавателям будет стоить 3 белорусских рубля. Это примерно 80 российских. По такой же цене кормят и учеников.

«Министерство образования внесло изменения в методические рекомендации, в соответствии с которыми организация питания педагогов сохраняется в том же формате и в тех же подходах, как это было ранее. То есть и стоимость сохраняется, и у учителя будет возможность получить горячее питание по его желанию», – заявила председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси Ирина Старовойтова.

«Если они хотят получить полноценный горячий обед, то они оставляют заявку в Viber, мы их собираем и отправляем работникам столовой», – рассказала директор средней школы №121 города Минска Жанна Давидович.

Ранее учителям было запрещено питаться в столовых вместе со школьниками. Чтобы перекусить, им приходилось закрываться в кабинете на переменах. Поэтому педагоги написали жалобу в Министерство образования Беларуси.