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«Будем работать головой — без волшебных таблеток»: Клуб Про бизнес запускает проект по менторству
08.02.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Клуб Про бизнес — самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников — стартует собственный проект «Менторская среда». Герои — предприниматели, которые хотят развить бизнес, выполняя задания менторов.
Сегодня в
Редакция Probusiness.io будет следить, как менторские группы продвигаются к цели. Мы поделимся подробностями менторской работы. Расскажем про инструменты, решения и инсайты от героев проекта.
Что (не)должны делать герои проекта?
Перед стартом менторы рассказали о критериях отбора участников.
«Волшебный таблеток на менторских сессиях не ждите. Нужно будет работать головой и выполнять задания».
Ключевое: очень важно взрослое (серьезное, уважительное) отношение к собственному времени, труду ментора и вниманию коллег по группе.
«Если человек приходит без проблемы, для рекламы и «посветиться» — после второй встречи его не приглашаем.
Итак, представляем менторов проекта.
Взаимное опыление знаниями и опытом: группа до 10 человек
Алексей Яценко: ментор и постоянный участник Клуба Про бизнес
— Какие критерии набора участников? Осознанность: «Я понимаю, что чудес не бывает, и для достижения цели нужно будет работать. И я готов потратить на это свое время»
Каждый участник ставит личную цель, над которой будет работать. Ментор разбивает работу на недельные спринты, которые ведут к достижению результата.
Тайминг общей встречи — до 4 часов.
«Тайминг очень важен»: группа до 4 участников
Александр Бриленок, ментор и постоянный участник Клуба Про бизнес
Первая встреча. У каждого участника будет по 15 минут, чтобы поделиться своим запросом, проблематикой. Участники должны быть готовы заранее, можно с презентацией. Недопустимо на ходу придумывать ответы формата «зачем я здесь и что мне нужно».
Слушаем каждого по очереди — не спорим, не дискутируем. Вероятно, будут общие основные вопросы и проблемы, что и выясняется за этот час.
Далее ментор оценивает общую проблему — дает комментарии и рекомендации каждому участнику (до 30 минут). Еще в течение получаса происходит свободный диалог между участниками по сути проблем и рекомендаций.
Последний час раздаем каждому конкретные задания на неделю: что нужно сделать к следующей неделе, что для этого может понадобиться. Какие необходимы ресурсы, есть ли возможность выполнить задания или нет, другие варианты.
Вторая и третья встреча. Каждый по очереди выступает по результатам выполнения задач на неделю. Что получилось и какой результат. Если не получилось, то какие причины, что помешало или пошло не так. Далее — комментарии модератора и других участников, формирование задания на неделю.
Четвертая встреча. Каждый выступает в расширенном формате — подводим итоги. Оцениваем результативность: что из запланированного было сделано, а что нет, есть ли эффект. Какие могут быть дальнейшие шаги (до 25 мин на каждое выступление). Далее слушаем комментарии модератора и группы.
Оставшееся время модератор дает общую обратную связь, напутствия и наставления.
Тайминг важен. Опоздание более, чем 20 минут на вторую встречу подряд, не выполнение заданий 2 встречи подряд — повод для того, чтобы больше не приглашать участника.
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Клуб Про бизнес - самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников - стартует собственный проект «Менторская среда». Герои - предприниматели,...
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