«Будем работать головой — без волшебных таблеток»: Клуб Про бизнес запускает проект по менторству

Источник материала: ProBusiness

Клуб Про бизнес — самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников — стартует собственный проект «Менторская среда». Герои — предприниматели, которые хотят развить бизнес, выполняя задания менторов.

Сегодня в Клубе Про бизнес мы объявили набор участников для двух менторских групп. Герои нашего проекта определят собственную цель и затем, в течение месяца, будут работать над ее достижением. Обязательное условие: собираться в офлайне для общения с менторами, обсуждения домашних заданий, обмена советами и обратной связью с другими участниками.

Редакция Probusiness.io будет следить, как менторские группы продвигаются к цели. Мы поделимся подробностями менторской работы. Расскажем про инструменты, решения и инсайты от героев проекта.

Что (не)должны делать герои проекта?

Клуб Про бизнес — известное в Беларуси сообщество, участники которого развивают деловые связи, получают профессиональную поддержку от экспертов рынка, поддерживают друг-друга. Обмениваются опытом и приятно проводят время :)

Перед стартом менторы рассказали о критериях отбора участников.

«Волшебный таблеток на менторских сессиях не ждите. Нужно будет работать головой и выполнять задания».

Ключевое: очень важно взрослое (серьезное, уважительное) отношение к собственному времени, труду ментора и вниманию коллег по группе.

«Если человек приходит без проблемы, для рекламы и «посветиться» — после второй встречи его не приглашаем.

Итак, представляем менторов проекта.

Взаимное опыление знаниями и опытом: группа до 10 человек

Алексей Яценко: ментор и постоянный участник Клуба Про бизнес



Алексей Яценко. Фото из личного архива

— Какие критерии набора участников? Осознанность: «Я понимаю, что чудес не бывает, и для достижения цели нужно будет работать. И я готов потратить на это свое время»

Каждый участник ставит личную цель, над которой будет работать. Ментор разбивает работу на недельные спринты, которые ведут к достижению результата.

Во время встречи каждый участник по очереди рассказывает о стоящих перед ним на неделю задачах и проблемах, которые он не знает, как решить.

Остальные участники группы набрасывают полезные идеи из своего опыта.

После этого обмена опытом участник формирует свой итоговый список задач на неделю.

Следующая встреча для него начинается с рассказа о том, что сделано, что нет, почему, какая помощь нужна.

Тайминг общей встречи — до 4 часов.

Алексей Яценко: предприниматель, бизнес-трекер. Опыт работы более 15 лет (розничная и оптовая торговля, дистрибьюция, e-commerce).

Любит и умеет запускать стартапы, а также внедрять изменения в действующие проекты.

Хорошо находит то, что не работает или работает плохо — и превращает это в работающие механизмы.

«Тайминг очень важен»: группа до 4 участников

Александр Бриленок, ментор и постоянный участник Клуба Про бизнес



Александр Бриленок

Первая встреча. У каждого участника будет по 15 минут, чтобы поделиться своим запросом, проблематикой. Участники должны быть готовы заранее, можно с презентацией. Недопустимо на ходу придумывать ответы формата «зачем я здесь и что мне нужно».

Слушаем каждого по очереди — не спорим, не дискутируем. Вероятно, будут общие основные вопросы и проблемы, что и выясняется за этот час.

Далее ментор оценивает общую проблему — дает комментарии и рекомендации каждому участнику (до 30 минут). Еще в течение получаса происходит свободный диалог между участниками по сути проблем и рекомендаций.

Последний час раздаем каждому конкретные задания на неделю: что нужно сделать к следующей неделе, что для этого может понадобиться. Какие необходимы ресурсы, есть ли возможность выполнить задания или нет, другие варианты.

Вторая и третья встреча. Каждый по очереди выступает по результатам выполнения задач на неделю. Что получилось и какой результат. Если не получилось, то какие причины, что помешало или пошло не так. Далее — комментарии модератора и других участников, формирование задания на неделю.

Четвертая встреча. Каждый выступает в расширенном формате — подводим итоги. Оцениваем результативность: что из запланированного было сделано, а что нет, есть ли эффект. Какие могут быть дальнейшие шаги (до 25 мин на каждое выступление). Далее слушаем комментарии модератора и группы.

Оставшееся время модератор дает общую обратную связь, напутствия и наставления.

Тайминг важен. Опоздание более, чем 20 минут на вторую встречу подряд, не выполнение заданий 2 встречи подряд — повод для того, чтобы больше не приглашать участника.