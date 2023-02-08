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«Будем работать головой — без волшебных таблеток»: Клуб Про бизнес запускает проект по менторству

08.02.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Будем работать головой — без волшебных таблеток»: Клуб Про бизнес запускает проект по менторству
Фото: probusiness.io

Клуб Про бизнес — самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников — стартует собственный проект «Менторская среда». Герои — предприниматели, которые хотят развить бизнес, выполняя задания менторов.

Сегодня в Клубе Про бизнес мы объявили набор участников для двух менторских групп. Герои нашего проекта определят собственную цель и затем, в течение месяца, будут работать над ее достижением. Обязательное условие: собираться в офлайне для общения с менторами, обсуждения домашних заданий, обмена советами и обратной связью с другими участниками.

Редакция Probusiness.io будет следить, как менторские группы продвигаются к цели. Мы поделимся подробностями менторской работы. Расскажем про инструменты, решения и инсайты от героев проекта.

Что (не)должны делать герои проекта?

Клуб Про бизнес — известное в Беларуси сообщество, участники которого развивают деловые связи, получают профессиональную поддержку от экспертов рынка, поддерживают друг-друга. Обмениваются опытом и приятно проводят время :)

Перед стартом менторы рассказали о критериях отбора участников.

«Волшебный таблеток на менторских сессиях не ждите. Нужно будет работать головой и выполнять задания».

Ключевое: очень важно взрослое (серьезное, уважительное) отношение к собственному времени, труду ментора и вниманию коллег по группе.

«Если человек приходит без проблемы, для рекламы и «посветиться» — после второй встречи его не приглашаем.

Итак, представляем менторов проекта.

Взаимное опыление знаниями и опытом: группа до 10 человек

Алексей Яценко: ментор и постоянный участник Клуба Про бизнес

«Будем работать головой — без волшебных таблеток»: Клуб Про бизнес запускает проект по менторству
Алексей Яценко. Фото из личного архива

— Какие критерии набора участников? Осознанность: «Я понимаю, что чудес не бывает, и для достижения цели нужно будет работать. И я готов потратить на это свое время»

Каждый участник ставит личную цель, над которой будет работать. Ментор разбивает работу на недельные спринты, которые ведут к достижению результата.

  • Во время встречи каждый участник по очереди рассказывает о стоящих перед ним на неделю задачах и проблемах, которые он не знает, как решить.
  • Остальные участники группы набрасывают полезные идеи из своего опыта.
  • После этого обмена опытом участник формирует свой итоговый список задач на неделю.
  • Следующая встреча для него начинается с рассказа о том, что сделано, что нет, почему, какая помощь нужна.

Тайминг общей встречи — до 4 часов.

Алексей Яценко: предприниматель, бизнес-трекер.

Опыт работы более 15 лет (розничная и оптовая торговля, дистрибьюция, e-commerce).
Любит и умеет запускать стартапы, а также внедрять изменения в действующие проекты.
Хорошо находит то, что не работает или работает плохо — и превращает это в работающие механизмы.

«Тайминг очень важен»: группа до 4 участников

Александр Бриленок, ментор и постоянный участник Клуба Про бизнес

«Будем работать головой — без волшебных таблеток»: Клуб Про бизнес запускает проект по менторству
Александр Бриленок

Первая встреча. У каждого участника будет по 15 минут, чтобы поделиться своим запросом, проблематикой. Участники должны быть готовы заранее, можно с презентацией. Недопустимо на ходу придумывать ответы формата «зачем я здесь и что мне нужно».

Слушаем каждого по очереди — не спорим, не дискутируем. Вероятно, будут общие основные вопросы и проблемы, что и выясняется за этот час.

Далее ментор оценивает общую проблему — дает комментарии и рекомендации каждому участнику (до 30 минут). Еще в течение получаса происходит свободный диалог между участниками по сути проблем и рекомендаций.

Последний час раздаем каждому конкретные задания на неделю: что нужно сделать к следующей неделе, что для этого может понадобиться. Какие необходимы ресурсы, есть ли возможность выполнить задания или нет, другие варианты.

Вторая и третья встреча. Каждый по очереди выступает по результатам выполнения задач на неделю. Что получилось и какой результат. Если не получилось, то какие причины, что помешало или пошло не так. Далее — комментарии модератора и других участников, формирование задания на неделю.

Четвертая встреча. Каждый выступает в расширенном формате — подводим итоги. Оцениваем результативность: что из запланированного было сделано, а что нет, есть ли эффект. Какие могут быть дальнейшие шаги (до 25 мин на каждое выступление). Далее слушаем комментарии модератора и группы.

Оставшееся время модератор дает общую обратную связь, напутствия и наставления.

Тайминг важен. Опоздание более, чем 20 минут на вторую встречу подряд, не выполнение заданий 2 встречи подряд — повод для того, чтобы больше не приглашать участника.

Александр Бриленок — директор компании «Хьюмен Систем», эксперт в области автоматизации и построения систем управления.

Начинал карьеру инженером по стандартизации на Минском автомобильном заводе. Имеет опыт работы и внедрения проектов автоматизации, систем управления и систем менеджмента качества в промышленности, авиации, услугах, ИТ.

 
 
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Клуб Про бизнес - самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников - стартует собственный проект «Менторская среда». Герои - предприниматели,...
 
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