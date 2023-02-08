Новые правила ценообразования для торговых сетей ввели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ввели новые принципы регулирования цен . Для торговых сетей появятся дополнительные правила ценообразования. Их утвердили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли страны, сообщает «МИР 24».

Так, список товаров, цены на которые нужно согласовывать, сократили. Теперь под регулирование попадают 330 наименований. Некоторые позиции убрали, часть – объединили. Также производитель может сам повысить цену товара, если вес или объем продукта станет больше. Государство сейчас контролирует стоимость 85% товаров народного потребления.

«Единственная товарная группа, которая полностью исключена, это кислота лимонная. Некоторые группы были конкретизированы и актуализированы. Это порядка 13 групп. Например, сало, в том числе соленое. Раньше был творог жирный и нежирный, теперь это просто творог. Будет установлена единая цена на полуфабрикаты мясные, независимо от немясных добавок: соли, концентратов, соусов и так далее», – пояснила начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Мельникова.

Под контролем в стране и маркетинговые уловки от производителей. Уменьшать вес или объем продукта без изменения цены запрещено. Например, написать килограммы вместо литров на бутылке молока не получится. Такой обман покупателей будут пресекать.