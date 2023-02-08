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Новые правила ценообразования для торговых сетей ввели в Беларуси
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ввели новые
Так, список товаров, цены на которые нужно согласовывать, сократили. Теперь под регулирование попадают 330 наименований. Некоторые позиции убрали, часть – объединили. Также производитель может сам повысить цену товара, если вес или объем продукта станет больше. Государство сейчас контролирует стоимость 85% товаров народного потребления.
Под контролем в стране и
Регулирование цен в Беларуси ввели в октябре прошлого года по поручению главы государства. Александр Лукашенко
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Список товаров, цены на которые нужно согласовывать, сократили. Теперь под регулирование попадают 330 наименований.
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