Погода в СНГ: мороз в Беларуси, снег и метель в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня минус пять, сохраняется сильная гололедица , хотя и без осадков. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы сегодня солнечно, воздух прогреется до плюс пяти. Вечером город накроет туман, об этом спасатели предупредили горожан. На большей части Казахстана ожидаются осадки. В Актау и Усть-Каменогорске – снег и метель. В Восточно-Казахстанской области объявлен режим повышенной готовности к паводкам. Спасатели ведут ежедневный мониторинг водоемов. На период угрозы в регионе дежурят более 1,5 тысячи человек личного состава, подготовлено свыше 200 мотопомп, плавательных средств и 750 единиц спецтехники.

«В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 68 пунктов временного размещения с общей вместимостью более 6 500 человек. На данный момент спасателями организован обход домов и инструктирование населения по очистке дворовых территорий и водопропускных сооружений», – отметил заместитель начальника Департамента ЧС Восточно-Казахстанской области Арман Токанов.

Армения



В Армении метель, плохая видимость, снег и туман. В качестве бонуса февраль подарит еще и морозы. Температура воздуха по всей стране понизится на пять – семь градусов. В Ереване при этом пока до трех тепла. В Арагацотнской области сегодня будет семь градусов мороза. Там же больше всего проблемных участков на автомагистралях. МВД Армении установило постоянное дежурство. В ведомстве рекомендуют по возможности отложить все поездки.