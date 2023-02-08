ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: мороз в Беларуси, снег и метель в Армении

08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня минус пять, сохраняется сильная гололедица, хотя и без осадков. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы сегодня солнечно, воздух прогреется до плюс пяти. Вечером город накроет туман, об этом спасатели предупредили горожан. На большей части Казахстана ожидаются осадки. В Актау и Усть-Каменогорске – снег и метель. В Восточно-Казахстанской области объявлен режим повышенной готовности к паводкам. Спасатели ведут ежедневный мониторинг водоемов. На период угрозы в регионе дежурят более 1,5 тысячи человек личного состава, подготовлено свыше 200 мотопомп, плавательных средств и 750 единиц спецтехники.

«В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого населения акимами городов и районов подготовлено 68 пунктов временного размещения с общей вместимостью более 6 500 человек. На данный момент спасателями организован обход домов и инструктирование населения по очистке дворовых территорий и водопропускных сооружений», – отметил заместитель начальника Департамента ЧС Восточно-Казахстанской области Арман Токанов.

Армения

В Армении метель, плохая видимость, снег и туман. В качестве бонуса февраль подарит еще и морозы. Температура воздуха по всей стране понизится на пять – семь градусов. В Ереване при этом пока до трех тепла. В Арагацотнской области сегодня будет семь градусов мороза. Там же больше всего проблемных участков на автомагистралях. МВД Армении установило постоянное дежурство. В ведомстве рекомендуют по возможности отложить все поездки.

Беларусь

Сегодня в Беларуси морозно. Ниже всего столбики термометров опустятся на востоке страны – до минус шести. В остальных районах до минус трех градусов. Осадков не прогнозируют, будет слабый туман. «Погодные качели» последних недель сделали лед на реках неоднородным. Поэтому спасатели предупреждают о рисках. Активный клев привлекает рыбаков на водоемы, но в местах с сильным течением лед тонкий, поэтому, прежде чем заходить на него, следует проверить толщину. С собой лучше взять веревку и спасательный жилет.

Кыргызстан

В Бишкеке практически мартовская погода. Солнечно и днем до плюс восьми градусов. Правда, синоптики обещают, что уже в четверг зима вернется вместе со снегом. Пока кыргызстанцы наслаждаются отличной погодой. На улицах появилось больше людей. Многие предпочли сегодня добираться до работы пешком, чтобы прогуляться. Рады теплу и животные. Так, одному из горожан удалось снять на видео белку, которая бегала по еще не растаявшему снегу и веткам туй и сосен в поисках орехов. Горожане часто оставляют лакомства для грызунов под деревьями.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые правила ценообразования для торговых сетей ввели в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2023
Mir24.TV Belarus
08.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика