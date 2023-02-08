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Погода в СНГ: мороз в Беларуси, снег и метель в Армении
08.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве сегодня минус пять, сохраняется
Казахстан
В Алматы сегодня солнечно, воздух прогреется до плюс пяти. Вечером город накроет туман, об этом спасатели предупредили горожан. На большей части Казахстана ожидаются осадки. В Актау и Усть-Каменогорске – снег и метель. В Восточно-Казахстанской области объявлен режим повышенной готовности к паводкам. Спасатели ведут ежедневный мониторинг водоемов. На период угрозы в регионе дежурят более 1,5 тысячи человек личного состава, подготовлено свыше 200 мотопомп, плавательных средств и 750 единиц спецтехники.
Армения
Беларусь
Сегодня в Беларуси морозно. Ниже всего столбики термометров опустятся на востоке страны – до минус шести. В остальных районах до минус трех градусов. Осадков не прогнозируют, будет слабый туман. «Погодные качели» последних недель сделали лед на реках неоднородным. Поэтому спасатели предупреждают о рисках. Активный клев привлекает рыбаков на водоемы, но в местах с сильным течением лед тонкий, поэтому, прежде чем заходить на него, следует проверить толщину. С собой лучше взять веревку и спасательный жилет.
Кыргызстан
В Бишкеке практически мартовская погода. Солнечно и днем до плюс восьми градусов. Правда, синоптики обещают, что уже в четверг зима вернется вместе со снегом. Пока кыргызстанцы наслаждаются отличной погодой. На улицах появилось больше людей. Многие предпочли сегодня добираться до работы пешком, чтобы прогуляться. Рады теплу и животные. Так, одному из горожан удалось снять на видео белку, которая бегала по еще не растаявшему снегу и веткам туй и сосен в поисках орехов. Горожане часто оставляют лакомства для грызунов под деревьями.
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