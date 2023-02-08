«Будущее формируется нами и зависит от нас». Что такое методология Foresight и как она помогает стартапам

Источник материала: ProBusiness



Ольга Ротько. Фото из личного архива

Совсем недавно в Минске запустилась стартап-студии Spark venture studio — место, где ИТ-проекты и команды могут получить экспертную поддержку для развития продукта, а также привлечения инвесторов. Мы уже рассказывали историю соосновательницы Ольги Ротько о том, о том как она пришла к идее создания студии, по какой технологии формирует и развивает проекты.

Сегодня рассказ продолжается — про интересные и полезные детали, особенности использования технологии Foresight в бизнесе. Эти подходы будут использоваться для формирования идей и концепций проектов. 10−11 февраля в Минске пройдет первый международный Форсайт .

Основы: что такое Rapid Foresight

— Уже на старте мы решили, что студия будет использовать технологии Forsight и Ideation — для создания валидных идей.

Foresight (англ."предвидение") — технология и формат коммуникации, позволяющие участникам договориться по поводу образов будущего (например: как будет выглядеть продукт, какие его основные характеристики), а затем согласовать действия по разработке и созданию — в контексте принятого образа.

Само понятие Форсайта, как методологии проектирования будущего, появилась 50 лет назад в американской корпорации RAND, где решались задачи определения — какие технологии для будущих продуктов будут перспективными.

В 1950-е годы, столкнувшись с недостаточностью традиционных прогностических методов, специалисты RAND разработали метод Делфи, который стал основой многих Форсайт-исследований.

После этого Форсайт начал активно развиваться, вышел за рамки науки и технологий и стал широко использоваться для анализа перспективных рынков, а в последнее время в число его применений вошло и прогнозирование социальных процессов.

В России получила распространение технология Быстрого Форсайта (Rapid Foresight) — сжатая до двух-трех дней, динамичная и сценарно четко выстроенная сессия, на которой участники часть времени работают в группах и затем делятся результатами своих исследований на пленарных сессиях. Для нашего Форсайта в EdTech мы остановились именно на этой технологии.



Фото из архива Ольги Ротько

8 этапов методологии Rapid Foresight и как их использовать

1. Предмет и рамки исследования

Чтобы не «расползтись» во времени и пространстве, не пуститься в рассуждения обо всем и не о чем одновременно, важно задать фокус обсуждения, определить его предмет и рамки.

Например, если мы хотим исследовать тренды в EdTech, то предмет исследования можно задать по-разному. Мы можем ограничиться рассмотрением образования для детей или для школьников, для студентов или для взрослых.

Если, скажем, мы выбрали в качестве предмета образование для взрослых, то дальше мы ограничиваем исследование предмета рамками. Например: определить, что это может быть переподготовка или повышение квалификации по освоенной профессии, или получение новой профессии, или образование для развития творческих способностей.

Далее мы можем рассматривать образование для взрослых в рамках одной страны, региона или глобальных образовательных систем. Определив таким образом предмет исследования и рамки, мы переходим на следующий этап, уже с определенным набором ограничений.

2. Тренды

Описание трендов — это фундамент Форсайта, от которого выстраивается вся работа. Те, кто хоть раз участвовал в стратегических сессиях и прогнозировал развитие бизнеса, понимает, как важно понимать, каким образом и в каком направлении изменяется среда, в которой функционирует компания.

Для Форсайта необходимо каждый тренд распределить по временному горизонту: отметить, в каком периоде — ближнем, среднем или дальнем — начнется и закончится обозначенный вами тренд. Кроме того, участники должны следовать профессиональной формуле тренда, а именно: обозначить направление тренда (увеличение, рост, ускорение, замедление, уменьшение) + описать явление с указанием единиц измерения + определить для тренда территорию или сферу (в Беларуси, в мире, в образовании, по утрам и т.д.).

3. Образ продолженного будущего

Этот этап позволяет увидеть образ будущего, если ничего не менять. Участникам предлагается мысленно продолжить тренд до экстремума (иногда даже до определенного абсурда). Как правило, это короткий по времени этап, очень занимательный, вызывающий особый отклик у участников.

Формулирование образа продолженного будущего позволяет легче пройти дальнейшие этапы, на которых участникам предлагается определить возможности и угрозы.

4. Стейкхолдеры

Участники определяют набор стейкхолдеров, которые влияют на развитие трендов. Работа с ними позволяет выявить, кто может сильно повлиять на образ будущего и кого важно принимать во внимание при анализе информации. Всех возможных стейкхолдеров важно разделить на категории, определив их степень влияния и уровень экспертизы в заданном предмете.

И в дальнейшую работу берем только ключевых стейкхолдеров, то есть тех, кто имеет влияние и экспертизу выше среднего уровня.



Фото из архива компании

5. Возможности и угрозы

На данном этапе проводится анализ трендов через призму стейкхолдеров. Это, пожалуй самый трудоемкий и кропотливый этап Форсайта.

Участники должны увидеть все угрозы и возможности для каждого тренда (их как правило от 10 до 15), и каждого стейкхолдера (оптимальное количество которых обычно 5−7).

На Форсайты важно приглашать представителей разных групп стейкхолдеров. Тогда проще именно их глазами увидеть наиболее полный набор возможностей и угроз по каждому тренду. Именно этот набор становится основой для конструирования желаемого образа будущего и определения шагов, инициатив по его достижению.

6. Образ желаемого будущего

Образ желаемого будущего отличается от образа продолженного будущего тем, что это картина мира, которая складывается в результате нашего влияния, то есть наших усилий.

Образ желаемого будущего позволяет создать такой образ будущего, в котором мы хотим жить, который нас драйвит, для достижения которого мы готовы к изменениям.

Для его описания мы фактически используем все инсайты, которые получили на предыдущих этапах. Например, важно определить «разрывы» между образом желаемого и продолженного будущего — чтобы увидеть, на каких этапах реализации проекта сконцентироваться.

7. НАФТ: Нормативные Акты, Форматы, Технологии.

НАФТ — это набор нормативных актов, форматов и технологий, позволяющих достичь желаемый образ будущего, принимая во внимание возможности и угрозы для ключевых стейкхолдеров. Для каждого артефакта тоже существует своя формула, которой важно придерживаться.

Нормативный акт = что + кому + как предписывается делать.

Формат = кто + с кем + по поводу чего + по какому принципу организует совместную деятельность.

Технология = какая функция реализуется без участия человека.

На основании определения набора НАФТ по каждому тренду формируется список проектных инициатив.

8. Проектные инициативы

Для описания проектных инициатив, как правило, пользуются шаблонами, в которых описываются следующие ключевые параметры:

Название проекта или проектной инициативы

Идея, описание сути

Какую проблему решаем и для кого (целевая аудитория)

Поддерживающие тренды, возможности/ угрозы, разрывы, НАФТы как обоснование идеи

Образ результата по итогам реализации проекта, основной эффект.

Основная работа начинается после Форсайта, когда его ключевые участники начинают вовлекать свою «сеть» в работу над созданным образом будущего и реализацию действий по его достижению.

Форсайт, как технология генерации идей для стартапов



Ольга Ротько. Фото из личного архива

Таким образом, Форсайт — по сути, технология социального взаимодействия для выработки общего решения участников. Даже при условии, что у каждого разные мнения и интересы.

Форсайт предполагает подход: будущее формируется нами и зависит от нас.

Вот к примеру EdTech. Потенциал эффективности многих компаний кроется в росте вовлеченности сотрудников, который может дать хорошее решение из сферы EdTech — скажем, развитие скиллов людей с использованием текущих технологических трендов.

Как представить себе, что все возможно создать с нуля, но на базе новых технологий и подходов? И тут как раз мы берем такой инструмент как Форсайт.

Он вовлекает стейкхолдеров, влияющих на развитие сектора EdTech, — корпоративных директоров по персоналу, разработчиков ИТ-решений, представителей обучающих платформ, инвесторов, заказчиков и так далее — и за счет этого позволяет получить развернутое представление о трендах, угрозах, возможностях, запросах в секторе.

Таким образом, мы фокусируемся на том, чтобы совместно определить образ желаемого будущего в EdTech индустрии, выбрать лучшее из возможного и создавать стартапы для реализации инновационных идей. В общем, это мегаинтересный, хоть и непростой формат конструирования будущего.

Что дальше? Направления развития и проектные инициативы, проработанные на Foresight, мы забираем на следующий этап — Ideation.

Ideation (англ. «придумывание идей») — процесс генерирования широкого набора идей по заданной теме без попытки судить или оценивать их.

Чем интересен Форсайт для участников?

10−11 февраля в Минске пройдет первый международный Форсайт. Сейчас для участия в Rapid Foresight отобрано 100 человек, из различных сфер: маркетинг, бизнес-аналитика, IT, менеджмент и конечно же специалистов из сектора EdTech.

Прежда всего, хочу отметить вовлеченность экспертов. Чаще всего у кандидатов на участие в Форсайте мы отмечали профессиональный интерес: опытный, эффективный, увлеченный своим делом эксперт всегда смотрит в будущее, воспринимает изменения с интересом и готовностью адаптироваться.

Форсайт — это возможность в определенном смысле создавать будущее, возможность внести вклад в решение общественных проблем, pro bono поделиться экспертизой. В конечном итоге, не все измеряется деньгами.

«Pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — оказание профессиональной помощи в решении общественно значимых проблем, на безвозмездной основе.

Многих участников заинтересовала анонсированная студией возможность стать частью команды или ментором-экспертом в наших будущих стартапах. Таким образом можно расширить способы применения своих профессиональных навыков, поучаствовать в каком-то новом, живом, быстро развивающемся деле. Иными словами, это возможность поискать идеи, а затем включиться в их реализацию.

Ну и наконец, участие в EdTech форсайте поможет стать частью формируемого комьюнити людей, вовлеченных в индустрию предоставления и потребления образовательных услуг, окунуться в атмосферу нетворкинга, найти новых партнеров для развития своего бизнеса или уже существующего профессионального сообщества.

Мотивация разная, но каждый из участников видит в этом свое развитие и получение новых возможностей.

На сегодня мы завершили регистрацию на нашу первую форсайт-сессию, заканчиваем приготовления и с нетерпением ждем очной встречи, чтобы создавать инновации вместе.

⇒ Прим. редакции: одна из ключевых задач «Про бизнес» за более чем восемь лет работы на рынке — поддержка стартапов и ИТ-сообществ, проектов в сфере hi-tech в Беларуси и других русскоязычных странах. Мы продолжим следить за новостями из Spark venture studio.

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