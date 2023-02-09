Белорусские хоккеисты готовятся к международному турниру молодежных команд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный турнир по хоккею «Кубок будущего» готовится принять Беларусь. В Минск приедут команды из России и Казахстана. На открытой тренировке белорусской молодежной сборной побывала Янина Василевская.

Работа в самом разгаре. Белорусской «молодежке» на льду сегодня жарко. Главная задача – сыграться, подстроиться друг под друга. Нападающий Егор Бориков – один из самых молодых игроков сборной, но на площадке чувствует себя уверенно.

«Там парни постарше будут, поопытнее, но мы сильнее. Сто процентов мы готовы побеждать. Пришло приглашение от федерации, вызов, и вот приехал», – сказал нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Егор Бориков.

В составе команды новичков немало. Но есть и те, кто приезжает в сборную не в первый раз. Нападающий Мирослав Михалев старожил, уже пробовал себя в роли капитана. Рассчитывает стать им и в этот раз, ведь место лидера пока свободно.