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Белорусские хоккеисты готовятся к международному турниру молодежных команд

09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный турнир по хоккею «Кубок будущего» готовится принять Беларусь. В Минск приедут команды из России и Казахстана. На открытой тренировке белорусской молодежной сборной побывала Янина Василевская.

Работа в самом разгаре. Белорусской «молодежке» на льду сегодня жарко. Главная задача – сыграться, подстроиться друг под друга. Нападающий Егор Бориков – один из самых молодых игроков сборной, но на площадке чувствует себя уверенно.

«Там парни постарше будут, поопытнее, но мы сильнее. Сто процентов мы готовы побеждать. Пришло приглашение от федерации, вызов, и вот приехал», – сказал нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Егор Бориков.

В составе команды новичков немало. Но есть и те, кто приезжает в сборную не в первый раз. Нападающий Мирослав Михалев старожил, уже пробовал себя в роли капитана. Рассчитывает стать им и в этот раз, ведь место лидера пока свободно.

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«Завтра скажут – если буду, то буду, если нет, то на кого-то другого ответственность ляжет. У нас все готовы к этому, я думаю, все нормально будет», – поделился нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Мирослав Михалев.

На турнире белорусская сборная встретится с хоккеистами из Казахстана и России. «Кубок будущего» уже стал традицией. Сейчас, когда международные соревнования недоступны, такие встречи помогают держать себя в тонусе и в хорошей физической форме.

«Сыграть со сборной России – это как сыграть со сборными Финляндии, Швеции. Это опыт, который у нас раньше не представлялся возможным, сейчас получится. Поконкурировать, посмотреть слабые стороны, в чем мы лучше, в чем мы хуже, к чему стремиться», – сказал главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею Сергей Стась.

Вместе с тренерским штабом хоккеисты изучают особенности игры соперников. Свои шансы не обсуждают – плохая примета. Главное – показать, на что способны, ведь на турнир в Минск приедут скауты из НХЛ. И, возможно, возьмут лучших игроков на заметку.



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Теги: Минск
 
 
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