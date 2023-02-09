О чем пишут мировые СМИ: спасательные работы в Турции и Сирии и ночной парад в Северной Корее

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Турции и Сирии продолжаются спасательные работы после землетрясения. Общее количество погибших в двух странах приблизилось к 15 тысячам, сообщает The Guardian . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил наиболее пострадавшие районы и пообещал предоставить жилье в течение года всем, кто остался без крова над головой. По предварительным оценкам, в 10 провинциях разрушено около 64 тысяч зданий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что общее количество людей, в той или иной степени пострадавших от землетрясения, может достигнуть 23 миллионов.

В Северной Корее состоялся крупный ночной военный парад, на котором присутствовал глава страны Ким Чен Ын вместе с женой и дочерью. Мероприятие организовали по случаю 75-летия основания вооруженных сил страны, сообщает France 24 . На параде были представлены не менее 10 крупнейших в стране межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-17» и транспортные средства для их перевозки. За последние годы Северная Корея провела уже четыре ночных парада.

Спасатели из Кыргызстана извлекли из-под завалов в Турции тела 19 погибших. Поисково-спасательные работы проводятся на двух объектах микрорайона Ун ике шубат города Кахраманмараш, сообщает «Вечерний Бишкек» . В настоящее время поиски людей под завалами зданий ведутся круглосуточно. Число погибших от разрушительного землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек.

Более 6,5 млн жителей Беларуси полностью вакцинировались от COVID-19, заявили в Минздраве страны. Так, 6 млн 674 тысяч белорусских граждан получили одну дозу вакцины, свыше 6 млн 572 тысяч прошли полный курс, сообщает БелТА . Также в Беларуси проводится вакцинация детей в возрасте 5-17 лет. Одну дозу получили более 256 тысяч детей, обе дозы – 242,4 тысячи.