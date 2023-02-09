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О чем пишут мировые СМИ: спасательные работы в Турции и Сирии и ночной парад в Северной Корее
09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Турции и Сирии продолжаются спасательные работы после землетрясения. Общее количество погибших в двух странах приблизилось к 15 тысячам, сообщает
В Северной Корее состоялся крупный ночной военный парад, на котором присутствовал глава страны Ким Чен Ын вместе с женой и дочерью. Мероприятие организовали по случаю 75-летия основания вооруженных сил страны, сообщает
Спасатели из Кыргызстана извлекли из-под завалов в Турции тела 19 погибших. Поисково-спасательные работы проводятся на двух объектах микрорайона Ун ике шубат города Кахраманмараш, сообщает
Более 6,5 млн жителей Беларуси полностью вакцинировались от COVID-19, заявили в Минздраве страны. Так, 6 млн 674 тысяч белорусских граждан получили одну дозу вакцины, свыше 6 млн 572 тысяч прошли полный курс, сообщает
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Президент Турции посетил пострадавшие провинции и пообещал людям, лишившимся домов, предоставить новое жилье в течение года.
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