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Аналог литовского сыра джугас начали выпускать в Беларуси
09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский джугас. Местные сыровары выпустили аналог знаменитого литовского сыра. Разработали рецептуру на заводе, который когда-то первым в стране начал выпускать маасдам. И теперь специализируются на производстве элитных сыров. Основной импортер – Россия, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Твердый выдержанный сыр с пряным ароматом и горьковато-молочным вкусом. Аналог знаменитого литовского. Это пробная партия. Верхнедвинские сыроделы рискнули, и у них получилось.
Производство аналогов европейских сортов сыров – «конек» этого предприятия. Именно здесь первыми в Беларуси начали выпускать маасдам. На старте производили около двух тонн в месяц, сейчас – 300. Это 60% от общего производства сыра. Чтобы делать импортозамещающий продукт, понадобилась модернизация.
Мощности предприятия используются полностью. Здесь хотят производить еще больше, и для этого нужно обновить оборудование.
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Разработали рецептуру на заводе, который когда-то первым в стране начал выпускать маасдам.
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