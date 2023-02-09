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Аналог литовского сыра джугас начали выпускать в Беларуси

09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский джугас. Местные сыровары выпустили аналог знаменитого литовского сыра. Разработали рецептуру на заводе, который когда-то первым в стране начал выпускать маасдам. И теперь специализируются на производстве элитных сыров. Основной импортер – Россия, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Твердый выдержанный сыр с пряным ароматом и горьковато-молочным вкусом. Аналог знаменитого литовского. Это пробная партия. Верхнедвинские сыроделы рискнули, и у них получилось.

«Конечно же, мы будем его пробовать и в полгода, и в восемь месяцев, и в десять. Этот сыр уже родился, он есть, он созревает. И скоро будет на наших прилавках», – рассказала ведущий инженер-технолог маслосырзавода Наталья Кащаева.

Производство аналогов европейских сортов сыров – «конек» этого предприятия. Именно здесь первыми в Беларуси начали выпускать маасдам. На старте производили около двух тонн в месяц, сейчас – 300. Это 60% от общего производства сыра. Чтобы делать импортозамещающий продукт, понадобилась модернизация.

«Эта модернизация была заточена именно на производство элитных сыров. Именно с пропионовыми бактериями, которые сегодня востребованы и пользуются спросом не только на рынке Республики Беларусь, но и за ее пределами», – рассказал директор маслосырзавода Василий Губанов.

Мощности предприятия используются полностью. Здесь хотят производить еще больше, и для этого нужно обновить оборудование.

«В первую очередь мы рассматриваем по этому году цеха по производству масла. Закупаем дополнительное оборудование. Также востребованы наши плавленые сыры. В планах этого года модернизировать линию по плавке сыров», – рассказал директор маслосырзавода Василий Губанов.

Сейчас на маслосырзаводе выпускают 30 наименований сыров. 90% экспортируют в Россию. На прилавках белорусский джугас, скорее всего, появится в конце года.



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Разработали рецептуру на заводе, который когда-то первым в стране начал выпускать маасдам.
 
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