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Погода в СНГ: обильные запасы снега в Казахстане, риск схода лавин в горах Кыргызстана
09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Российской столице держится аномальное для февраля тепло. В четверг температура
Казахстан
В Астане в четверг похолодало. Столбики термометров опустились с минус 10 до минус 23 градусов. Неустойчивая погода на большей части страны. Осадки пройдут на юге, в центре и севере республики.
Зима в этом году в Казахстане выдалась снежной. Запасы покрова могут стать причиной затопления нескольких регионов весной. Опасения специалистов вызывают бассейны рек Кенгир Улытауской области, Караторгай Костанайской области, Илек Актюбинской области. По данным МЧС, под водой могут оказаться более 250 сел. Противопаводковые мероприятия идут с нарушением сроков. В зоне риска находятся 13 областей.
Беларусь
В Минске небольшой мороз – минус три. На дорогах скользко. Временами из-за туч выглядывает солнце: намекает на скорую весну.
На юге страны из-за перепадов температуры многие подворья подтопило. Так, в Брагинском районе одинокой пенсионерке понадобилась помощь. Она осталась без газа. Подъехать на машине к дому сейчас невозможно – дорога подтоплена. Спасатели доставили баллон на лодке.
Кыргызстан
В Бишкеке облачно, к вечеру прогнозируют дождь, переходящий в снег, ночью на дорогах возможен снежный накат и гололедица, днем пять градусов тепла. Накануне Министерство чрезвычайных ситуаций распространило сообщение о штормовом предупреждении. В горных районах Кыргызстана на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок, Чапчыма и на 2-м км автодороги Красная-Горка-Акташ ожидаются сходы снежных лавин. Спасатели рекомендует соблюдать дистанцию между машинами в 500 метров.
Армения
В Армении температура вновь снижается на пять-семь градусов. В Ереване воздух прогреется до трех градусов тепла. Всю ночь во всех регионах страны шел снег и бушевала метель. На севере и юге в снежном плену оказались около 150 автомобилей. Спасатели помогли более чем тремстам гражданам. Среди них есть и иранцы. Грузовик и легковушка из-за гололедицы съехали с проезжей части и застряли в снегу. Движение по трассе возле Джермука было перекрыто. Спасатели восстановили его, вытащив машины из сугроба.
Таджикистан
Теплые и солнечные дни в Таджикистане продлились недолго. Днем температура понизилась в среднем на 8-10 градусов. В столице сегодня облачно и туманно, 7 градусов тепла. Синоптики прогнозируют сильные дожди, переходящие в снег. На горных дорогах до конца недели сохранится лавиноопасная ситуация. Комитет по чрезвычайным ситуациям просит граждан воздержаться от поездок через опасные участки, от сбора дров и охоты. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность.
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