Погода в СНГ: обильные запасы снега в Казахстане, риск схода лавин в горах Кыргызстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Российской столице держится аномальное для февраля тепло. В четверг температура будет около нуля . О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане в четверг похолодало. Столбики термометров опустились с минус 10 до минус 23 градусов. Неустойчивая погода на большей части страны. Осадки пройдут на юге, в центре и севере республики.

Зима в этом году в Казахстане выдалась снежной. Запасы покрова могут стать причиной затопления нескольких регионов весной. Опасения специалистов вызывают бассейны рек Кенгир Улытауской области, Караторгай Костанайской области, Илек Актюбинской области. По данным МЧС, под водой могут оказаться более 250 сел. Противопаводковые мероприятия идут с нарушением сроков. В зоне риска находятся 13 областей.

«В регионах с повышенным уровнем риска прохождения паводков утверждены графики дежурств, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. На всех ГТС разработаны и утверждены планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, создается необходимый запас свободных емкостей в водохранилищах для аккумуляции паводковых вод. Ведется анализ водонакопления на трансграничных водных объектах, расположенных в соседних государствах», – сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Галидолла Азидуллин.

Беларусь

В Минске небольшой мороз – минус три. На дорогах скользко. Временами из-за туч выглядывает солнце: намекает на скорую весну.

На юге страны из-за перепадов температуры многие подворья подтопило. Так, в Брагинском районе одинокой пенсионерке понадобилась помощь. Она осталась без газа. Подъехать на машине к дому сейчас невозможно – дорога подтоплена. Спасатели доставили баллон на лодке.

Кыргызстан

В Бишкеке облачно, к вечеру прогнозируют дождь, переходящий в снег, ночью на дорогах возможен снежный накат и гололедица, днем пять градусов тепла. Накануне Министерство чрезвычайных ситуаций распространило сообщение о штормовом предупреждении. В горных районах Кыргызстана на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок, Чапчыма и на 2-м км автодороги Красная-Горка-Акташ ожидаются сходы снежных лавин. Спасатели рекомендует соблюдать дистанцию между машинами в 500 метров.

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