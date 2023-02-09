Гражданку Беларуси и ее ребенка ищут в зоне землетрясения в Турции

Ранее первый секретарь посольства Сергей Шинкевич сообщал агентству Sputnik Беларусь, что после землетрясения сотрудники дипмиссии обзванивали всех граждан страны, проживающих в Турции и состоящих на консульском учете. В результате двое совершеннолетних и трое несовершеннолетних граждан республики на связь не вышли. На утро среды с одной женщиной удалось связаться, она находится в больнице Антакьи, ее муж, гражданин Турции, умер. Местонахождение ее несовершеннолетнего ребенка устанавливается. Местонахождение второй совершеннолетней гражданки и двух ее детей, проживающих в Кахраманмараше, пока не установлено.

6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях государства и в соседних странах, в том числе в Сирии. По последней информации, жертвами стихийного бедствия в Турции стали более 12 тысяч человек.