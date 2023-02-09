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Гражданку Беларуси и ее ребенка ищут в зоне землетрясения в Турции
09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Турции продолжаются поиски находившейся в зоне землетрясения гражданки Беларуси и ее ребенка, еще один ее ребенок и супруг, гражданин Турции, погибли, сообщили в посольстве республики в Анкаре.
Ранее первый секретарь посольства Сергей Шинкевич сообщал агентству Sputnik Беларусь, что после землетрясения сотрудники дипмиссии обзванивали всех граждан страны, проживающих в Турции и состоящих на консульском учете. В результате двое совершеннолетних и трое несовершеннолетних граждан республики на связь не вышли. На утро среды с одной женщиной удалось связаться, она находится в больнице Антакьи, ее муж, гражданин Турции, умер. Местонахождение ее несовершеннолетнего ребенка устанавливается. Местонахождение второй совершеннолетней гражданки и двух ее детей, проживающих в Кахраманмараше, пока не установлено.
6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло
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Еще один ребенок женщины и ее супруг, гражданин Турции, погибли, рассказали белорусские дипломаты.
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