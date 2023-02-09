Лукашенко вручил ученым дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора ученым и педагогам. Так президент Беларуси поздравил ученых с профессиональным праздником, передает телеканал «МИР 24».

«В науке нет времени почивать на лаврах, нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам, всем нам, и науке в первую очередь, надо смотреть только вперед. И во благо жизни людей, и во имя созидания. Искренне желаю, чтобы вслед за очередными званиями вы достигли самой главной вершины научного успеха. Не просто сказали новое слово в науке, a заставили мир говорить о ваших достижениях. Ведь в истории остается не статус, а имя», – сказал президент.

Высокие звания и степени получили медики, преподаватели, юристы, те, кто работает на развитие аграрной сферы. Белорусский лидер призвал делать акцент на разработки, которые сейчас особенно востребованы. Например, в сфере микроэлектроники. Александр Лукашенко подчеркнул: сегодня есть чем гордиться.