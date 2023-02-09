|
Дегустация вина: Клуб Про бизнес приглашает
09.02.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что может быть лучше, чем провести зимний вечер — в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?
Пойти на тематический вечер — дегустацию игристого вина, под аккомпонемент необычных, занимательных историй от винных спикеров. 21 февраля Клуб Про бизнес проводит такую дегустацию, приглашаем присоединиться!
Время для игристого: 19:00, 21 февраля 2023
В нашем вечернем меню
Несколько часов в дружеской компании — в стильном и уютном зале в Smokkin, в самом центре города
И конечно дегустация игристого с небоычными историями — весь вечер с нами винные спикеры из Drink Tasting Club.
Ждем вас!
Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
Вы также можете
________________________________________________________________
Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что может быть лучше, чем провести зимний вечер - в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)