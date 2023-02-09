Дегустация вина: Клуб Про бизнес приглашает

Источник материала: ProBusiness

Что может быть лучше, чем провести зимний вечер — в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?

Пойти на тематический вечер — дегустацию игристого вина, под аккомпонемент необычных, занимательных историй от винных спикеров. 21 февраля Клуб Про бизнес проводит такую дегустацию, приглашаем присоединиться!

Время для игристого: 19:00, 21 февраля 2023

Место для игристого: «Smokkin: Gastrobar & Hookah Place» (Минск, Интернациональная 27)





В нашем вечернем меню

Несколько часов в дружеской компании — в стильном и уютном зале в Smokkin, в самом центре города

Теплые улыбки друзей и новые знакомства

Истории о вине и разговоры о важном

Авторские закузки от шеф-повара

И конечно дегустация игристого с небоычными историями — весь вечер с нами винные спикеры из Drink Tasting Club.

Позиции в винной карте: Креман Aimery Cremant de Limoux Brut, белое брют (Лиму, Лангедок)

Вино игристое жемчужное розовое The Lines Пет Нат Каберне Фран, экстра брют

Perlino Prosecco DOC extra dry, белое брют

Perlino Prosecco Rose Doc, розовое брют

Perlino Asti Dolce DOCG, белое сладко

Закуски от шеф-повара: Сыры

Новозеландские мидии с трюфельным маслом

Пате из утки с ягодным соусом

Бри с кули из инжира и карамельным шалотом

Пармская ветчина с гриссини и манго

Ждем вас!

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