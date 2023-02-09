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Дегустация вина: Клуб Про бизнес приглашает

09.02.2023 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Что может быть лучше, чем провести зимний вечер — в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?

Пойти на тематический вечер — дегустацию игристого вина, под аккомпонемент необычных, занимательных историй от винных спикеров. 21 февраля Клуб Про бизнес проводит такую дегустацию, приглашаем присоединиться!

Время для игристого: 19:00, 21 февраля 2023
Место для игристого: «Smokkin: Gastrobar & Hookah Place» (Минск, Интернациональная 27)

Дегустация вина: Клуб Про бизнес приглашает

В нашем вечернем меню

Несколько часов в дружеской компании — в стильном и уютном зале в Smokkin, в самом центре города
Теплые улыбки друзей и новые знакомства
Истории о вине и разговоры о важном
Авторские закузки от шеф-повара

И конечно дегустация игристого с небоычными историями — весь вечер с нами винные спикеры из Drink Tasting Club.

Позиции в винной карте:

  • Креман Aimery Cremant de Limoux Brut, белое брют (Лиму, Лангедок)
  • Вино игристое жемчужное розовое The Lines Пет Нат Каберне Фран, экстра брют
  • Perlino Prosecco DOC extra dry, белое брют
  • Perlino Prosecco Rose Doc, розовое брют
  • Perlino Asti Dolce DOCG, белое сладко

Закуски от шеф-повара:

  • Сыры
  • Новозеландские мидии с трюфельным маслом
  • Пате из утки с ягодным соусом
  • Бри с кули из инжира и карамельным шалотом
  • Пармская ветчина с гриссини и манго

Ждем вас! 

Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Дегустация вина: Клуб Про бизнес приглашает

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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