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Страны Содружества активно участвуют в ликвидации последствий землетрясений в Турции
09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны Содружества принимают активное участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции и вывозят из зоны бедствия своих граждан, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана
Беларусь
В Турции ищут одну из пропавших белорусок. Из-под завалов удалось достать тела ее мужа и малолетнего ребенка. Пострадала еще одна гражданка Беларуси – сейчас она в больнице. Ее супруг скончался накануне, а ребенка до сих пор не нашли, сообщили в посольстве. Там для родственников пострадавших белорусов открыли экстренную линию.
Помощь в ликвидации последствий землетрясения в городе Кахраманмараш оказывают
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