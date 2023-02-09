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Страны Содружества активно участвуют в ликвидации последствий землетрясений в Турции

09.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны Содружества принимают активное участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции и вывозят из зоны бедствия своих граждан, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана прибыли из Турции в Астану.
Спецборт МЧС приземлился утром в аэропорту столицы Казахстана. Людей разместили в одном из отелей города. Все они жители регионов и позже намерены вернуться домой. Это уже второй борт, который доставил из Турции соотечественников. Накануне в страну вернулись 19 студентов.

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Беларусь

В Турции ищут одну из пропавших белорусок. Из-под завалов удалось достать тела ее мужа и малолетнего ребенка. Пострадала еще одна гражданка Беларуси – сейчас она в больнице. Ее супруг скончался накануне, а ребенка до сих пор не нашли, сообщили в посольстве. Там для родственников пострадавших белорусов открыли экстренную линию.

Помощь в ликвидации последствий землетрясения в городе Кахраманмараш оказывают белорусские спасатели. Сегодня они извлекли из-под завалов пострадавшую девушку. Вся операция заняла четыре часа. Сначала с пострадавшей установили звуковой контакт. На месте катастрофы работают 32 специалиста из отряда специального назначения «Зубр». Еще столько же в Турцию из Минска вылетят сегодня. Вместе с ними – спецтехника и служебные собаки.



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Теги: Минск
 
 
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Спецборт МЧС доставил 64 человека из Турции в Казахстан, белорусские спасатели извлекли из-под завалов пострадавшую девушку.
 
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