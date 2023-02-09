Страны Содружества активно участвуют в ликвидации последствий землетрясений в Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны Содружества принимают активное участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции и вывозят из зоны бедствия своих граждан, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана прибыли из Турции в Астану .

Спецборт МЧС приземлился утром в аэропорту столицы Казахстана. Людей разместили в одном из отелей города. Все они жители регионов и позже намерены вернуться домой. Это уже второй борт, который доставил из Турции соотечественников. Накануне в страну вернулись 19 студентов.

Фильтрация и учет синдрома длительного сдавливания

Как российские спасатели работают в Турции после страшного землетрясения?

Беларусь

В Турции ищут одну из пропавших белорусок. Из-под завалов удалось достать тела ее мужа и малолетнего ребенка. Пострадала еще одна гражданка Беларуси – сейчас она в больнице. Ее супруг скончался накануне, а ребенка до сих пор не нашли, сообщили в посольстве. Там для родственников пострадавших белорусов открыли экстренную линию.