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Правительство ужесточило регулирование цен при закупках в сельском хозяйстве
10.02.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Совет Министров Беларуси
Документ предусматривает:
1. Расширение перечня товаров, на которые установлено регулирование цен.
Устанавливаются предельные максимальные надбавки импортера и оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на:
2. Установление норматива рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары.
3. Обязательства импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары.
Размер применяемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров.
«Постановление позволит исключить возможность необоснованного завышения цен на приобретаемые сельскохозяйственными производителями указанные товары», — утверждает пресс-служба правительства.
Напомним, что недавно в регулировании цен
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Совет Министров Беларуси ограничил уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических...
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