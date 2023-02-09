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Правительство ужесточило регулирование цен при закупках в сельском хозяйстве

10.02.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Правительство ужесточило регулирование цен при закупках в сельском хозяйстве
Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Совет Министров Беларуси ограничил уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов в сфере агропромышленного комплекса. «Соответствующее постановление вступает в силу со дня официального опубликования», — написано в официальном телеграм-канале правительства.

Документ предусматривает:

1. Расширение перечня товаров, на которые установлено регулирование цен.

Устанавливаются предельные максимальные надбавки импортера и оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на:

  • транспортные средства, машины и оборудование, запасные части (за исключением бывших в употреблении);
  • ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных;
  • семена;
  • шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый.

2. Установление норматива рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары.

3. Обязательства импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары.

Размер применяемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров.

«Постановление позволит исключить возможность необоснованного завышения цен на приобретаемые сельскохозяйственными производителями указанные товары», — утверждает пресс-служба правительства.

Напомним, что недавно в регулировании цен уже были изменения.

 
 
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Совет Министров Беларуси ограничил уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических...
 
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