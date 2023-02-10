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Лукашенко угостил ученых печеньем от Си Цзиньпина

10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал ученых заниматься практико-ориентированными направлениями. Теми, которые необходимы для импортозамещения и могут приносить прибыль стране. Президент Беларуси вручил ученым дипломы доктора наук и аттестаты профессора, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Шансы выше, последствий меньше. Это цель Павла Демешко в борьбе с раком. Лучевая терапия сегодня – один из эффективных методов лечения. Доктор медицинских наук и теперь профессор изучает, как уменьшить побочные эффекты.

«Понятно, что излучение сопряжено с рисками развития радиоиндуцированных проблем. И пути оптимизации, пути подбора таких доз и такого режима фракционирования, которые позволили бы снизить этот риск, – это те исследования, которые ведутся в принципе уже более 70 лет», – рассказал главный научный сотрудник лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и радиологии Павел Демешко.

Во Дворце Независимости – малая часть тех, кто заслужил высокие звания. Медики – лидеры по ученым степеням. Всего же кандидатами и докторами наук стали более 300 специалистов, профессорами – свыше 80. Это юристы, историки, агрономы, физики, математики.

«Вы белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния. Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку. Великий труд стоит за каждым дипломом и аттестатом», –отметил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: стране есть чем гордиться. И убедиться в этом может каждый на выставке научных достижений. Около тысячи разработок от аграрной сферы до лазерных технологий и искусственного интеллекта покажут и в регионах Беларуси.

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«По востребованным направлениям выделяются огромные деньги. И не только в Беларуси, больше всего за пределами Беларуси. У меня в памяти мои переговоры с моим большим другом президентом Арабских Эмиратов. Все сегодня нужно. И во все готовы инвестировать огромные деньги. Но надо показать товар. Это момент. Маятник качнулся в вашу сторону», – подчеркнул глава государства.

Свой момент использовали белорусские аграрии. С помощью многолетнего труда ученых не только обеспечили продовольственную безопасность, но и добились рекордных показателей по экспорту. А за качество местных продуктов ручается даже президент.

«Я вообще сторонник того, что питаться надо тем, что у тебя произрастает на земле. Я импортного практически не употребляю. Но должен сказать, – вот момент – душил, душил, образно говоря, сельское хозяйство. И в прошлом году мы выдавили из села 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Вот наука показала свою эффективность», – рассказал Лукашенко.

В какие направления инвестировать и какие сферы поддерживать, президент узнал у самих ученых. С ними Александр Лукашенко пообщался по-домашнему – с чаем и сладостями.

«Это китайский, Си Цзиньпин мне постоянно присылает чай. Я вас угощаю. Вам конфеты, какие-то печенюшки. Не очень советую, но все вы худенькие, вам можно», – пригласил президент.

А на последок президент пожелал ставить перед собой дерзкие цели. Чтобы о достижениях белорусов говорил весь мир.



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Президент Беларуси призвал ученых заниматься практико-ориентированными направлениями.
 
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