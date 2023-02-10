Лукашенко угостил ученых печеньем от Си Цзиньпина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал ученых заниматься практико-ориентированными направлениями. Теми, которые необходимы для импортозамещения и могут приносить прибыль стране. Президент Беларуси вручил ученым дипломы доктора наук и аттестаты профессора , передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Шансы выше, последствий меньше. Это цель Павла Демешко в борьбе с раком. Лучевая терапия сегодня – один из эффективных методов лечения. Доктор медицинских наук и теперь профессор изучает, как уменьшить побочные эффекты.

«Понятно, что излучение сопряжено с рисками развития радиоиндуцированных проблем. И пути оптимизации, пути подбора таких доз и такого режима фракционирования, которые позволили бы снизить этот риск, – это те исследования, которые ведутся в принципе уже более 70 лет», – рассказал главный научный сотрудник лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и радиологии Павел Демешко.

Во Дворце Независимости – малая часть тех, кто заслужил высокие звания. Медики – лидеры по ученым степеням. Всего же кандидатами и докторами наук стали более 300 специалистов, профессорами – свыше 80. Это юристы, историки, агрономы, физики, математики.

«Вы белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния. Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку. Великий труд стоит за каждым дипломом и аттестатом», –отметил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: стране есть чем гордиться. И убедиться в этом может каждый на выставке научных достижений. Около тысячи разработок от аграрной сферы до лазерных технологий и искусственного интеллекта покажут и в регионах Беларуси.

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