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Международный турнир по хоккею «Кубок будущего» стартовал в Минске

10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущее национальных лиг. В Минске стартовал международный турнир по хоккею «Кубок будущего». На льду сошлись сборные Беларуси и Казахстана. Для обеих команд это первое соперничество в этом году, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Клюшки замотаны, тактики отработаны, игроки сыграны. Белорусский защитник Даниил Карпович в хоккее не новичок и за игру не переживает. Еще до сборных отработал тактику противника. Про свою подготовку также не забыл.

«Разбирали видео, смотрели, разбирали соперника, что он делает, как он делает. Были готовы ко всему. Соперник играет хорошо. Хороший активный хоккей, с силовой борьбой, они стараются крутить в своей зоне, играют довольно-таки активно, хороший пас, много бросают», – рассказал защитник молодежной сборной Беларуси по хоккею (U20) Даниил Карпович.

У белорусских и казахстанских «молодежек» пополнение в составе. Многие игроки сегодня дебютируют в составе сборных. Но их более опытные коллеги говорят, что помогать им не пришлось. На льду играли в полную силу.

«Каждый внес сегодня частичку, потому что действительно смотрелись солидно. Только за исключением первого периода, а так, ребятки вкатились, все круто. Все молодцы», – поделился нападающий и капитан молодежной сборной Беларуси по хоккею (U20) Мирослав Михалев.

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С каждой минутой игра накалялась, а темп нарастал. Для обеих команд матч стал непростым. Хозяева открыли счет на 16 минуте и дальше держали гостей в напряжении. Практически вся игра прошла у ворот противника. Тренер казахстанской сборной подметил: молодым хоккеистам повезло сыграть с серьезной командой. «Кубок будущего» открыл белорусскую сборную с более сильной стороны.

«Те соперники, тот опыт для команд, для ребят, он, в общем-то, бесценен. Потому что такой возможности раньше не было, чтобы ребята участвовали в таких турнирах. Этот тот уровень, к которому нужно идти, к которому нужно стремиться. Очень здорово, что мы в таких турнирах сейчас участвуем», – рассказал главный тренер молодежной сборной Казахстана (U20) Александр Истомин.

Турнир закончился результатом 5:0 в пользу белорусской команды. Впереди у сборных еще несколько матчей с российскими игроками. Исход турнира решится 11 февраля.



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Теги: Минск
 
 
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На льду сошлись сборные Беларуси и Казахстана. Для обеих команд это первое соперничество в этом году.
 
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