|
Международный турнир по хоккею «Кубок будущего» стартовал в Минске
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Будущее национальных лиг. В Минске стартовал международный турнир по хоккею «Кубок будущего». На льду сошлись сборные Беларуси и Казахстана. Для обеих команд это первое соперничество в этом году, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Клюшки замотаны, тактики отработаны, игроки сыграны. Белорусский защитник Даниил Карпович в хоккее не новичок и за игру не переживает. Еще до сборных отработал тактику противника. Про свою подготовку также не забыл.
У белорусских и казахстанских «молодежек» пополнение в составе. Многие игроки сегодня дебютируют в составе сборных. Но их более опытные коллеги говорят, что помогать им не пришлось. На льду играли в полную силу.
С каждой минутой игра накалялась, а темп нарастал. Для обеих команд матч стал непростым. Хозяева открыли счет на 16 минуте и дальше держали гостей в напряжении. Практически вся игра прошла у ворот противника. Тренер казахстанской сборной подметил: молодым хоккеистам повезло сыграть с серьезной командой. «Кубок будущего» открыл белорусскую сборную с более сильной стороны.
Турнир закончился результатом 5:0 в пользу белорусской команды. Впереди у сборных еще несколько матчей с российскими игроками. Исход турнира решится 11 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На льду сошлись сборные Беларуси и Казахстана. Для обеих команд это первое соперничество в этом году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)